'The curse', la serie más original de SkyShowtime: Emma Stone, humor incómodo y unas gotas de suspense sobrenatural

'The curse' es el resultado de la inesperada alianza entre varios talentos singulares. Sus creadores son Nathan Fielder y Benny Safdie, es decir, un visionario del humor incómodo (recordemos su reciente experimento 'Los ensayos') y la mitad de un dúo de hermanos cineastas que ha revitalizado e intensificado algunas de las mejores esencias del Nuevo Hollywood (en películas aclamadas como 'Good time' o 'Diamantes en bruto'). Ellos mismos protagonizan la serie junto a Emma Stone, actriz cada vez más alejada de su imagen de novia de América y más atrevida en su elección de proyectos, como certifica su colaboración con Yorgos Lanthimos en 'La favorita' y, sobre todo, esa revisión feminista de 'Frankenstein' llamada 'Pobres criaturas'. Por si hacía falta una garantía extra de 'coolness', hablamos de una serie coproducida por el estudio más chic imaginable, esto es, A24.

Nada podía salir mal y nada lo hace. Bueno, salvando todo lo que sucede a Whitney (Stone) y Asher Siegel (Fielder), una pareja de recién casados enfangada en un proyecto de revitalización de la pequeña ciudad de Española, en Nuevo México. Su idea es atraer a 'hipsters' ricachones con viviendas sostenibles último modelo: casas pasivas revestidas de espejos, sospechosamente similares a las planteadas por el artista Doug Aitken. Todas sus decisiones equivocadas y diálogos forzados son capturados por la cámara de Dougie (Safdie, hace poco visto como actor también en 'Oppenheimer'), un resbaladizo productor de telerrealidad que hará lo imposible y amoral por lograr un programa de reformas capaz de competir con los productos de los gemelos Scott.

Tampoco la calculadora Whitney ni el mezquino Asher son las mejores personas, aunque se empeñen en decírselo a sí mismos una y otra vez. Les cuesta incluso actuar como personas, a secas. Tanto delante de las cámaras como fuera de ellas, lo suyo parece un extraño simulacro de humanidad: ella es risueña hasta lo artificial y él bascula entre lo entumecido y lo agresivo, esto último a veces de forma melodramática. Pero si hubiera que señalar al peor de los dos, seguramente sería Asher, cuya decisión más dudosa, que ya es decir, provoca la maldición que da título a la serie. Es a partir de ese momento que el proyecto vital y televisivo del matrimonio empieza a tambalearse seriamente.

Con su aire de (falso) 'thriller' casi sobrenatural, 'The curse' parece invitarnos a tomarnos en serio los percances de los Siegel, pero la serie es ante todo una oportunidad para disfrutar de la desgracia ajena y pasar una maravillosa vergüenza vicaria. Es algo a lo que Fielder nos tiene acostumbrados; de hecho, el proyecto supone para él un regreso a esa sátira absurda de la telerrealidad que ya cultivó en aquella gran parodia de los programas de rescate de negocios llamada 'Nathan for you'. Pero, a la vez, le vemos salir de su incómoda zona de confort para atreverse a ser actor casi al uso y escenificar cuestiones de liberalismo falsamente iluminado con una de las mejores actrices de su generación.

Para terminar de cargarse de presiones, Fielder codirige la serie con los hermanos Zellner, autores de 'Kumiko, the treasure hunter', aquella tristísima aventura basada en una leyenda urbana ligada a un clásico cinematográfico de otros hermanos, 'Fargo', de los Coen. Impera un estilo bastante setentero, de imagen granulada y largos zooms como inspirados por Robert Altman, influencia clara en la obra de los Safdie. Contribuye a la sensación de 'trip' ese apartado musical con producción de Oneohtrix Point Never y composiciones originales del veterano del jazz de vanguardia John Medeski. No, no hay nada igual en el menú de SkyShowtime ni en el paisaje audiovisual en general.