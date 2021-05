Símiles políticos

La rabieta del Gobierno marroquí, por dar ayuda humanitaria española a una persona, sea esta quien sea, pues será juzgada por genocidio, posteriormente a su curación. -El Sahara es de los saharahuis pues, hablan español, no se sienten marroquíes, y España no debe abandonarlos-. Me ha recordado esta actuación de estos días, en Ceuta y Melilla, profanando las fronteras españolas dejando pasar a miles de marroquíes, lo que hizo Fidel Castro por el caso "Mariel" enviando cientos de balseros a las costas de EEUU, invadiendo las aguas territoriales del país estadounidense. Recordé también cuando esto ocurrió, que se celebró una fiesta, llamándola "Noche Cubana" para solidarizarse con Fidel, y que tuvo lugar en la "Plaza de Europa" en el pueblo de La Eliana de Valencia. Está claro que el enfermo de coronavirus, Ghali del Frente Polisario, defiende con las almas a un pueblo que está humillado siempre por Marruecos, y aunque sea distinta comparación, es recordar como el sufrido pueblo palestino necesita también ser defendido con las armas del dictador, supremacista y vengativo, Netanyahu, aunque sea considerada la organización Hamás como un grupo terrorista, desde el punto de vista israelí. Solo hay que ver actualmente el balance de víctimas palestinas y las israelíes. Creo que no se les debe arrebatar sus tierras a los palestinos para ampliar los israelíes las suyas, y dejar de oprimir vengativamente al pueblo palestino.