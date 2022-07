los pensionistas, de nuevo en la diana

Qué cierto es aquello de «qué poco dura la alegría en casa del pobre». Otra vez se habla de que algo hay que hacer con las pensiones, que con lo que está aprobado, de subirlas de acuerdo con el IPC, el sistema no es sostenible y España va al desastre.

El colectivo de pensionistas, que supone cerca de 10 millones de personas, está cobrando unas pensiones de acuerdo con las cotizaciones que, en su época laboral, tuvo y que se le descontaban en su nómina. No se les está regalando nada que no merezcan, como parecen entender algunos. Lo han cotizado, se lo han ganado y, en todo caso, sólo piden no perder poder adquisitivo. Se les ha maltratado históricamente y han luchado por conseguir mejores condiciones y aún les falta mucho para tener unas pensiones dignas que permitan vivir mejor sus últimos años.

Cuando, por fin, se ha conseguido que con el actual Gobierno, gracias a la insistencia de Unidas Podemos, y con la ayuda de varios partidos de izquierda y la oposición de toda la derecha del PP, Vox y Ciudadanos, se apruebe la Ley que, entre otras cuestiones, garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones con el incremento de las mismas de acuerdo con el IPC del año anterior, ahora resulta que esta norma, aprobada en diciembre pasado, es peligrosa ante el repunte de la inflación y que su aplicación, según algunos interesados, no puede seguir haciéndose así.

¿Y qué culpa tendrán los pensionistas de que la inflación haya repuntado? En principio, más que culpables son las primeras víctimas. Están sujetos al importe de su pensión, no pueden buscarse ingresos alternativos y, en muchos casos, están sosteniendo a hijos y nietos que, por circunstancias, aún están pasándolo peor. Y han aguantado cinco años con subidas del 0,25% en época de Rajoy. Y han visto cómo la Caja de la Reserva de Pensiones de la Seguridad Social la vaciaron sin preocuparse de buscar medidas alternativas. Y llegaron a haber más de 66.000 millones de euros.

Y si hablamos de las pensiones medias que se cobran es para echarse a temblar. Entre las contributivas, de las 9.918.996 pensiones existentes en mayo de 2022, la media está en 1.090 euros/mes. Las más altas son las de jubilación y están en 1.404 euros en el Régimen General y hay 4.527.412 pensiones así, pero la de jubilación en autónomos está en 834 euros para 1.320.969 pensiones. Pero lo peor es que casi la mitad del total de pensiones que se cobran en España no llegan a 800 euros/mes. En concreto 4.663.257 pensiones y, de ellas, 1.594.380 no llegan a los 500 euros mensuales, según datos oficiales.

A pesar de ello parece que los que ponen en peligro la economía española son los pensionistas. Lo dice gente como el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos que, en 2021, tuvo un sueldo bruto anual de 219.020 euros (cobra, cada mes, más que millones de españoles al año) o Christine Lagarde, presidenta del BCE, que cobra casi el doble que el otro, o Luis de Guindos, por no citar a más «irresponsables» de la economía europea. Gente así y similares es la que aconseja desligar las pensiones del IPC y proponen, de nuevo, recortarlas.

Sólo en Elx el número de pensionistas suponía 41.362 personas en abril de 2022 con una pensión media de 886 euros al mes, muy por debajo de la media estatal que estaba en 1.087 euros. Y así nos va.

Y hay que decir NO. El Estado debe mejorar sus ingresos para invertir bien, pero tiene medios para hacerlo de forma justa y proporcional. Los beneficios de las eléctricas, banca, y otros vuelven a ser escandalosos. Los impuestos que pagan las grandes corporaciones son ridículos. El fraude fiscal no se ataja y parece que no hay interés en hacerlo. Hay dinero para lo que quieren. Ahora plantean aumentar el gasto militar y lo recortarán del gasto social. Y no es así. Hace falta otra política. Prioricen las ayudas a los más necesitados, es la mejor inversión. Es mucha gente la afectada.