Se me ha metido en la cabeza y no me suelta la composición de Dick Holler «Abraham, Martin and John», popularizada por Marvin Gaye y que recrearon desde Ray Charles hasta ese pollo de Graná llamado Miguel Ríos, que en sus estrofas comunes pregunta si alguien aquí ha visto a mi viejo amigo, si puedes decirme adónde se fue tras liberar a mucha gente aunque parece que los buenos mueren jóvenes. El detonante del regreso de esta pieza que me atrapó al comienzo de los setenta y que no dejo de tararear está en el aniversario del adiós de Lady Di.

No sé si existe alguna desaparición como la de la princesa de Gales y la del presidente Kennedy que reúnan a su alrededor más teorías de la conspiración. Parece que estoy viendo en el Telefunken las imágenes servidas desde Dallas. Aún siendo un crío resultaron impactantes. Una década antes de estallar el Watergate siempre he tenido para mí que aquel magnicidio fue el detonante de que desde muy pronto me interesara por los informativos y de que años más tarde decidiera inclinar la vida hacia el oficio que los propicia. Nunca se lo perdonaré al asesino. El 31 de agosto del 97, el equipo de guardia habitual saltó de la cama y el personal se dispuso a preparar el cargamento lo más completo posible, consciente de que todo lo que expusiera el quiosco iba a ser devorado. Era domingo, el suceso había atravesado el globo de cabo a rabo en un pis pas sembrando vaya a saber usted por qué un impacto de tal calibre que si la mismísima reina no llega a cambiar el paso los súbditos que tanto la aprecian le habrían cortado la cabeza. Las especulaciones sobre el siniestro en el interior del puente del Alma no se han apagado, series y documentales estiran el mito, Planeta ha lanzado este verano «Reina de corazones» y sin embargo adolece de una buena canción que explore en la luz de su tristeza. Todas las biografías no inspiran lo mismo.