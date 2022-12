Feijóo lleva tiempo mirando, y no encuentra el camino. No es que esté cegato, que igual sí, pues bajo esa sonrisa de complicidad torpe que se gasta, sigue sin comprender, que siempre hay un camino. Parece Feijóo, una de esas personas que han aprendido a tener miedos en toda circunstancia, y ello genera muchas inseguridades. Lo digo, porque en su balance del año 2022 en lo que se refiere al balance político ante la prensa, se presenta sin humildad alguna, como una oportunidad para el cambio en el próximo 2023, con un proyecto sin etiquetas. Pero desde su manifiesta humildad, cree que falta sentido de estado, y que se ha agravado la crisis institucional durante 2022. Y reclama certezas y soluciones en la gestión política, dos cosas de las que él nada aporta.

Me sorprende que coloque como logro la victoria de Moreno en Andalucía: El PP está en condiciones de reeditar todos los gobiernos que ya gobierna, y estamos en condiciones de poder ganar en otros territorios. Ensalza a Moreno, y no se acuerda siquiera que gobierna merced al penoso apoyo de Vox, en Castilla León. Sobre lo de reeditar mandatos y nuevas victorias en otros territorios, sólo son falsas ilusiones, o como dicen los castizos: pajas mentales. ¿Quién tiene falta de Estado como asevera Feijóo? La tiene él mismo, quien sigue actuando al margen de la Constitución, y que no ha aportado todavía nada a esta gobernabilidad, dándonos lo mismo si todavía siguiese en Galicia o no. Por cierto, la deuda del Estado es grave, pero se gasta más y con criterio, cuando más dificultad tiene el país y los españoles. Y si Sánchez llega tarde a todo como indica Feijóo, recordarle que él todavía ni ha aparecido como hombre de Estado. Eso se consigue con esfuerzo y un tanto grande de suerte. Mejor no cambiemos.