Últimamente las noticias que llegan desde Madrid nunca son buenas. También es verdad que ese últimamente lo podemos alargar décadas. Junto al trilerismo al que estamos asistiendo en relación a los acuerdos del Consejo del Agua, que ha escamoteado de forma unilateral el Gobierno Central, se ha confirmado la noticia que la conexión ferroviaria del Puerto con el Corredor Mediterráneo se acometerá a a través de una solución provisional. Una mala solución, mientras se realiza la Variante de Torrellano, que supone la electrificación de las vías que discurren por la fachada sur de nuestra ciudad. Es decir, consolidar durante años la barrera de la ciudad con el mar.

La Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana nos dio la noticia, y hay que agradecer que la Sra. Pardo Vera que diera la cara y asumiera el descrédito de su Ministerio con Alacant después de décadas de maltrato presupuestario e inversor. Ya ha hecho bastante más que antecesores suyos. Pero no es suficiente porque ya no hay espacio para más decepcione y más frustraciones. Especialmente en una ciudad donde las soluciones provisionales son realidades eternas.

El próximo mes de mayo se cumplirán 20 años de la firma del convenio de AVANT. En 2003 se firmaba un convenio por el que el Estado, junto con la Generalitat y el Ayuntamiento se comprometían a la ejecución del Parque Central y la Estación intermodal, junto con la llegada de la Alta Velocidad y la conexión ferroviaria con el aeropuerto. 20 años sin avances, a la cola de las inversiones y viendo que las oportunidades, con gobiernos de PP o de PSOE, siempre pasan por otras ciudades pero nunca por Alacant. 25 años de gobiernos municipales del PP tampoco han ayudado en nada. Nunca el PP tenido una actitud proactiva, reivindicativa, persistente y capaz de liderar grandes acuerdos en la ciudad sobre aquellas demandas justas que hace años que se nos niegan. También en esto, el PP ha sido un problema para la ciudad. Siempre les ha interesado más defender y ayudar a determinadas poderosas minorías que preocuparse del interés general de la mayoría de alicantinas y alicantinos.

20 años después solo ha llegado el AVE. Mientras, la red de Cercanías ha desaparecido. Por eso, después de 20 años de ninguneo, no podemos aceptar que la solución pase, como mínimo, por seguir condenando la fachada marítima de San Gabriel, porque se siguen sin agilizar los plazos y concretar los compromisos presupuestarios para la ejecución de la Variante de Torrellano. Y todo esto pensando que el compromiso de retirar las vías de la costa, una vez se ejecute el trazado de la Variante, sigue firme dentro de unos años. Recuerdo que fue la propia Secretaria de Estado quien reconoció que la credibilidad del Ministerio de Transporte está bajo mínimos por sobradas razones.

Tenemos derecho a exigir que las inversiones pendientes lleguen a la ciudad, que la apuesta por el tren se transforme en realidad, que haya un horizonte razonable para el Parque Central y la estación intermodal y que la conexión con el aeropuerto y el puerto sea definitiva y óptima para los intereses de la ciudad.

Por eso instamos al Alcalde a cumplir su compromiso del pasado Pleno y poner a la administración municipal a batallar para que no se electrifiquen las vías de la fachada marítima. Debemos batallar y denunciar que una vez más que Alacant será la sacrificada en aras de los intereses generales, algo que sería aceptable si no fuera porque todo esto es consecuencia de los 20 años de maltrato de los gobiernos del PP y del PSOE en Madrid. 20 años de soluciones provisionales, de parches, que pretenden mantenerse porque no se han hecho los deberes y hemos sido invisibles ante Madrid. Sin duda, no tenemos un Alcalde con peso para ponerse al frente de esta reivindicación. Y eso también pesa mucho a la hora de decidir a quien benefician o a quien perjudican las decisiones de la Villa y Corte. Pero eso no nos puede frenar. Desde Compromís, ahora y a partir del mes de mayo en el próximo gobierno municipal del cambio progresista, vamos a trabajar desde el Ayuntamiento, y en permanente contacto con las plataformas y asociaciones ciudadanas, para exigir buenas soluciones a nuestros retos de ciudad.

Necesitamos la conexión ferroviaria con el aeropuerto, y no quedarnos descolgados del Corredor Mediterráneo es muy importante para mejorar la competitividad de nuestros sectores productivos. Por eso exigimos que después de 20 años las cosas se hagan bien, atendiendo a las necesidades de la transformación urbana que necesita Alacant. Debemos recuperar la conectividad con el mar y apostar por la sostenibilidad en la movilidad de personas y mercancías. El litoral sur de la ciudad siempre ha padecido una mirada secundaria en la planificación urbana y esto ha llevado a ser fuente de problemas y molestias de carácter urbanístico y ambiental. Por eso toca revertir la mirada, dar solución a sus problemas y eliminar las barreras que hacen inaccesible la relación de estos barrios con el mar. Queremos el tren, pero no merecemos un Alacant provisional.