Nueve de cada diez usuarios del transporte urbano de la ciudad de Alicante son mujeres. Conviene recordarlo este mes de febrero, en el inicio de una nueva etapa, con nuevos recorridos, nuevas ofertas y la pretensión del Ayuntamiento de la ciudad de que se sustituyan los vehículos privados de una vez por todas. Yo que me deshice del mío en 1997 para siempre, y que nunca más renové el carnet de conducir, puedo afirmar por experiencia propia, no porque lo haya leído en ningún estudio, que nueve de cada diez pasajeros de todas las líneas urbanas son mujeres. De hecho, en muchísimos trayectos soy el único varón a bordo. Da lo mismo que me traslade en el 2 a los cines Kinépolis y Yelmo, en el 24 a los Odeón, en el 8 al ADDA, en el 5 a este diario, en el 21 y 22 con destino a las playas de San Juan y El Campello, en el 23 al Hospital de San Juan (tiene delito que presumiblemente durante la próxima década los pacientes del Centro de Especialidades de la calle Gerona debamos pasar consulta allí; las obras de rehabilitación se eternizarán: tiempo al tiempo). Las mujeres siempre son mayoría. Un dato del que los hombres deberían tomar nota y reflexionar.

12 Una acotación. Sé que hago mal tomando el bus, cuando lo saludable sería caminar. Mi cardiopatía y obesidad lo agradecerían. Pero existe tal impunidad entre los conductores de patinetes en esta ciudad, que me niego a seguir ejerciendo de peatón. Basta ya de que pasen por delante de mi barbilla mientras cruzo un semáforo, o me surfeen en la acera como si fuese un tronco. Bonobús de mi alma.