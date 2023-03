Mañana es 8M, pero hoy de lo que se habla es de la Barbie y de la muñeca chochona. Y no del archiconocido juguete de Mattel ni de la eterna protagonista de las tómbolas por obra y gracia del eslogan creado por el desaparecido feriante malagueño Manuel Fernández, alias "Manolo el Loco".

No, fueron los "motes" que una madre puso anoche en televisión a su propia hija y a la chica con la que su yerno le había puesto los cuernos. El programa, "La isla de las tentaciones". La cadena, cómo no, Telecinco.

¿De qué lado te posicionas?

RT- David y María, la muñeca chochona

David y María, la muñeca chochona

Elena y Silvia

"Dejas a la Barbie y te buscas a la muñeca chochona"

"Dejas a la Barbie y te buscas a la muñeca chochona", espetaba la suegra despechada al confeso infiel, para delirio y jolgorio en Twitter, donde el nombre de la risueña pepona de feria se convertía en trending topic y daba pie a infinidad de memes y chistes.

La presentadora del programa, Sandra Barneda, más por su propia imagen que la del programa, tuvo a bien afear a Silvia, la madre de la cornuda Elena, que se dirigiese en esos términos a María, que así se llama la "tentadora" a cuyos encantos se rindió el "Ken" o el "caballito de mar" de su niña (así se refirió también a él).

En el trasfondo de ese teatrillo barato que monta Telecinco lo que queda claro es que el machismo está lejos de ser exclusivo patrimonio de los hombres. En muchos casos, como se pudo ver ayer, está más que presente en la manera de pensar y actuar de bastantes mujeres.

Culpar a la otra

¿Humilló la madre a su yerno, se despachó contra él sin piedad, le puso a los pies de los caballos por haberle hecho semejante afrenta a su hija "delante-de-toda-España", como suele decirse para los programas que superan el 14% de share?

No, la señora fue más bien condescendiente ("meterse en la cama con otra teniendo pareja no es normal, cariño") mientras que su ira se concentró en María, la tentadora, que no tiene pareja y va al concurso con ese cometido.

Homo homini lupus est, cierto. Femina feminae lupus est, también.

Mientras tanto, mañana "se sale", pero hoy todos y todas a reírse del chascarrillo de la suegra.

Si eso mismo lo hubiera dicho el suegro, el tema hoy sería cuestión de Estado. Pero quizá apuntar esto pueda ser machista, así que mejor que no conste en acta.