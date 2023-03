TVE camina sin rumbo. El motivo de que sus propuestas fracasen, sean las que sean, va implícito en la propia marca. De ahí que la solución sea más que complicada. No hay dos noches de La 1 iguales. Cada semana sus programadores juegan al rompecabezas, como si fuesen niños. No se dan cuenta de que cambiar de día los formatos no sirve de nada. Los espectadores no los ven porque están en La 1, y no hay que darle más vueltas. Pasaron el carísimo Cover night a la noche de los sábados, como si con ello fuese a despertar pasiones.