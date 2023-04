Hace unos días, Ximo Puig hizo unas declaraciones en las que defendía que la Dama de Elx debía volver a nuestra ciudad y de forma permanente. Ante las conocidas resistencias del Museo Arqueológico Nacional, planteaba que dicho Museo creara una subdelegación del mismo en Elx y que allí se exhibiera el célebre busto.

Es una idea que otros han barajado en diversas ocasiones sin éxito alguno. Aunque es llamativo que ahora, a menos de dos meses de las elecciones, sea el propio President de la Generalitat el que la haga suya y, máxime, cuando tradicionalmente el PSOE ha apostado sólo por una cesión temporal (seis meses) llegando a votar hasta en contra de lo que ahora dice querer.

Hay que reconocer que la cercanía de las votaciones tiene estas cosas: Hace aumentar la imaginación y la capacidad de lanzar propuestas de todo tipo. Son cambios de criterio que, afortunadamente, ya no necesitan de una caída del caballo como le pasó a San Pablo. Ahora esos cambios son más pedestres y con menos riesgo.

El tema de la vuelta de la Dama es una reivindicación histórica en Elx. Y, además, viene muy bien a todos los alcaldes y a los que quieren serlo, para demostrar un carácter reivindicativo que, en otros asuntos, lamentablemente, no tienen. Tras la última visita de la Dama a Elx, en 2006, se empezó de inmediato a solicitar su vuelta temporal. Y así estamos desde entonces. Y mira que han pasado ministros de Cultura y presidentes del Gobierno del PSOE y del PP en este tiempo. Todos han puesto la misma excusa para no traerla: que lo impiden los informes técnicos que, de todos es sabido, sirven para un roto o para un descosido. Es verdad que no parece muy oportuno que, cada diez o doce años, una pieza de tal importancia tenga que plantearse su vuelta temporal a la ciudad ya que, se supone, si el interés de la misma es la de ofrecer su contemplación aquí a ilicitanos y visitantes, no debería negarse ese mismo derecho a los ilicitanos o visitantes de dentro de otros diez o doce años. Y así periódicamente. Una locura. Aunque es de piedra podría acabar mareada de tanto viaje y en un estado lamentable de tanto vaivén.

Es verdad que no parece muy oportuno que, cada diez o doce años, una pieza de tal importancia tenga que plantearse su vuelta temporal a la ciudad

Los que han venido reclamando sólo esa cesión temporal no han aclarado nunca esta cuestión. O tal vez se trate de aprovechar la oportunidad de la misma sólo durante su mandato y el que venga detrás que se apañe. Que no sería raro.

Si la Dama tiene que venir, que sea para quedarse, como ya he defendido en más de una ocasión y otros colectivos también. Que sea sólo para seis meses es una postura egoísta del que hace esa petición para poder capitalizar, políticamente, dicha gestión. Búsquense fórmulas para que la Dama vuelva permanentemente de dónde no debió salir nunca. Pero esta petición hay que hacerla siempre, no sólo en período electoral o dependiendo del que manda en Madrid.

Y, con independencia del resultado final, también hay que hacer o dejar de hacer, muchas cuestiones relacionadas con este ámbito. No inspira mucha confianza lo que ha tardado el equipo de gobierno PSOE-Compromís en rectificar el lanzamiento de las "mascletás" en las inmediaciones del MAHE, que tanto criticó y con razón al PP, y después ha mantenido tantos años copiándoles, como en tantos otros asuntos. Mal ejemplo de respeto al patrimonio cultural que allí hay el que se estuvo dando tantos años. O el cierre del MACE y el Centro de Exposiciones durante estos años.

No inspira mucha confianza lo que ha tardado el equipo de gobierno PSOE-Compromís en rectificar el lanzamiento de las "mascletás" en las inmediaciones del MAHE

Por no hablar de las Clarisas que lo único claro que tienen es que están sentenciadas como espacio cultural público si la decisión depende sólo del PSOE. Y citar el Palmeral, la gran joya cultural de Elx, es muy preocupante por cómo está. Con lo que ha costado la nueva ley y lo fácil que está siendo olvidarse de ella. Hasta se han convertido algunos huertos en aparcamientos de coches, como bien denunciaba recientemente Unides per Elx. Y, mientras, oyendo promesas de unos y otros que no se creen ni ellos.