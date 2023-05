Hace algunos meses asumí la responsabilidad de dirigir la campaña electoral del candidato a la Alcaldía de Elche Pablo Ruz. Ha supuesto para mí el regreso a la actividad política -si bien en una posición distinta, como asesor y colaborador-, después de más de cinco años en que me he dedicado a otras tareas, principalmente a mi trabajo como director de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad de la Universidad Miguel Hernández, y, desde hace dos años, a la colaboración con una entidad de voluntariado social de Elche. Y, en esta vuelta, me he encontrado con varias cosas que me han impactado profundamente. Por ello, cuando acaba de comenzar la recta final -anoche a las 0 horas comenzó la campaña electoral en sentido estricto, que culminará en las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo-, quiero transmitir con toda sinceridad mi experiencia de estos meses.

Mi primera sorpresa ha sido el estilo de hacer política de Pablo Ruz. Conocía su amor y su pasión por Elche, pero me he encontrado además, con un político cercano, empático, a quien lo que más le gusta es hablar con la gente y ayudar y escuchar a todos, y estoy seguro de que lo seguirá haciendo cuando sea Alcalde, porque lo lleva en su ADN. Si a ello se une su ilusión, su profundo conocimiento del municipio y las ambiciones que tiene para Elche, estoy seguro de que puede convertirse en un Alcalde transformador, como lo fueron Ricard Pérez Casado y Rita Barberá en Valencia en los años 80-90, o más recientemente, Paco Latorre en Málaga o Abel Caballero en Vigo. La segunda sorpresa ha sido el espíritu de equipo que rodea a Pablo Ruz. Dice el conocido proverbio africano: “Si quieres ir rápido, ve solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado”. Pablo Ruz comparece a estas elecciones con un equipo sólido, integrado en buena parte por profesionales que han dado por primera vez un paso adelante para implicarse en la vida pública, y que están trabajando de forma cohesionada, con independencia del lugar que ocupen en la lista o de las responsabilidades que puedan asumir. Finalmente, la tercera y más importante sorpresa ha sido el intenso deseo de cambio que he detectado en los ciudadanos, especialmente cuando he acompañado a Pablo Ruz en sus paseos por calles y plazas. Quieren que se les escuche más y que se atiendan sus necesidades. Quieren una forma distinta de hacer las cosas. Y quieren un Gobierno municipal más activo y que cumpla sus promesas. Pero esos deseos de cambio tienen que materializarse en las urnas. Pienso que es muy importante que las próximas elecciones municipales cuenten con una elevada participación. Es bueno para la democracia, porque otorga un mayor respaldo a los Gobiernos salidos de las urnas, y porque es la base para que los ciudadanos podamos ser después críticos y exigentes con los políticos a los que hemos elegido. Por ello, hemos de abandonar el conformismo y la comodidad y hacer que se escuche nuestra voz. Porque, además, si hay una alta participación Elche optará por el cambio. Lo saben también los demás partidos, especialmente el PSOE, que confía su permanencia en el Gobierno exclusivamente a la posibilidad de que los ciudadanos se queden en sus casas. Nosotros, en cambio, vamos a trabajar para que los ciudadanos acudan a votar. Yo confío en que haya una alta participación, y en que se abra una nueva etapa para Elche.