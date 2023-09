Durante los últimos ocho años me he dedicado al ejercicio activo de la política. He tenido el honor de desempeñar los cargos de directora general de Universidades, de Senadora de España designada por Les Corts y de presidenta de la Comisión de Igualdad, el de Consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, y más recientemente, tras las pasadas elecciones autonómicas, el de Diputada en Les Corts Valencianes, en las que fui designada presidenta de la comisión de Asuntos Europeos.

Tras estos años de intensa dedicación personal, y después de un período de reflexión, he tomado la decisión de presentar mi renuncia al acta de diputada para volver a mi cátedra en la Universidad de Alicante a desempeñar mi profesión como docente e investigadora.

Por el momento, considero que he culminado una etapa, y tengo la satisfacción de haber contribuido en la medida de mis posibilidades al proyecto colectivo de un gobierno progresista. Debo reconocer que me siento comprometida con el programa social y de progreso que representa el PSOE, y que me siento especialmente orgullosa de la apuesta que se hizo desde la Generalitat de establecer en Alicante la primera Conselleria radicada en esta ciudad. Fue una decisión política acertada y, sobre todo, un logro importante de la ciudadanía. Todas las etapas de mi dedicación a la política activa han sido importantes para mí, pero de manera especial la más relevante ha sido la de Consellera, y le agradezco a Ximo Puig la confianza que me brindó. Ha sido un inmenso honor y un placer trabajar desde la Conselleria por mi tierra y por mi gente. De la misma manera que fue también un honor y un orgullo encabezar la lista autonómica del PSPV por Alicante. Quiero, desde estas páginas, agradecer muy sinceramente a todas las personas que dieron su voto al partido socialista y de manera muy especial a quienes confiaron en mí. La campaña para las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo representó un gran reto personal, que afronté con ilusión y compromiso. Lamentablemente, aunque el resultado fue positivo, puesto que crecimos en votos y en diputados, no fue posible revalidar un gobierno progresista en la Generalitat.

Las decisiones personales deben tomarse en función de los momentos, y desde el 28M hasta hoy han pasado algunos meses repletos de acontecimientos. Dejo la primera línea política pero no la abandono, porque creo que es necesario el compromiso político para mejorar el mundo en que vivimos. Aunque entré formalmente en política en 2015 como directora general, siempre he sido una mujer progresista, feminista y comprometida activamente desde los diferentes ámbitos en los que he estado. Y así seguirá siendo. Con el convencimiento de que se puede hacer política desde diferentes lugares, seguiré defendiendo los valores de democracia, progreso e igualdad que caracterizan al Partido Socialista. Dejo la primera línea de representación y vuelvo al tajo de la militancia, orgullosa de pertenecer a la agrupación socialista de Alicante y dispuesta a trabajar para que tengamos gobiernos progresistas.

Me llevo conmigo un gran bagaje profesional y personal. He trabajado y he aprendido mucho y me he dedicado en cuerpo y alma a mi tarea política y de servicio ciudadano. He tenido la oportunidad de conocer a magníficas personas a lo largo de estos años y he tenido la suerte de trabajar con profesionales entregados más allá del mero deber. He conocido a compañeros y compañeras de partido de diferentes territorios de España y de nuestra Comunidad con una gran vocación de servicio público y me siento dichosa de mantener su amistad. Muchas gracias, pues, a todas las personas con las que me he encontrado en el camino, a las que me brindaron su apoyo y su consejo, a todos y todas con las que he compartido muchas horas de trabajo, nervios, y también risas. En el plano personal el balance de esta etapa ha sido absolutamente positivo. Vuelvo a la Universidad con una mochila cargada de conocimientos y llena de afectos y amistades. Compañeros, compañeras, amigos y amigas, continuaremos viéndonos por las calles y seguiremos compartiendo y reivindicando logros, derechos y libertades.