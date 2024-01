A primeros de enero INFORMACIÓN titulaba “España escala a gran centro global de la reventa de gas en un año de récord”. Tras haberse duplicado la reexportación de gas en 2022, en 2023 creció otro 10%. España aprovechó su red de plantas regasificadoras, que es un tercio de toda la Unión Europea y un 44% del gas natural licuado (GNL). ”España fue el año pasado el país no productor que mas GNL reexportó a todo el mundo”. Y el 71% de todas las reexportaciones se hicieron por gaseoductos con Francia, Portugal y Marruecos. Los mismos conductos que servirán para el transporte del hidrógeno verde, la energía del futuro, que España será uno de los principales productores por sus condiciones climáticas y las inversiones en curso.

En plena crisis económica como consecuencia de la invasión de Ucrania y el encarecimiento del gas y el petróleo, España se ha convertido en un (hub) centro de distribución para centroeuropa del GNL. Actualmente más de la mitad de las necesidades energéticas de nuestro país se cubren con energía renovables, básicamente eólica y fotovoltaica, esto es un cambio radical.

Basta comparar cuales fueron los efectos en la anterior gran crisis de los años 70- o la del 2008 más reciente- con la respuesta actual en los cuatro grandes aspectos de la economía. En la crisis mundial de 1973-78 fueron: inflación desequilibrio de la balanza de pagos, paro y recesión. La subida del petróleo supuso para España “detraer un 3% de nuestro producto nacional bruto PNB” lo que limitó y redujo las expectativas de crecimiento. Una parte importante del problema del paro provino del propio modelo de crecimiento seguido por nuestra economía durante los 15 años anteriores. En suma, aquella crisis consiguió que los grupos sociales más fuertes mejoraron su participación en la renta; aumentó las necesidades de financiación del país; creó tensiones y activó las luchas sociales; supuso una caída de la rentabilidad de las inversiones y la necesidad de incrementar el endeudamiento con el exterior. El desequilibrio exterior constituyó un factor limitativo de primera importancia para el ritmo de crecimiento.

En la crisis actual hay indicadores como la balanza comercial y la balanza de pagos que han mejorado sobre tres pilares básicos: la capacidad de las exportaciones, un mercado laboral resistente, y el desarrollo de los servicios turísticos. Otros servicios se exportan, además: telecomunicaciones, consultorías, aspectos vinculados al transporte, producciones informáticas. España encabeza hoy las exportaciones de servicios empresariales informáticos. Esta reorientación productiva, según el Banco de España, se puede relacionar con los impactos que ya están teniendo los fondos Next Generation de la Unión Europea. Fondos que marcan unos objetivos claves en las prioridades: digitalización, transición energética, retos demográficos, lucha contra el cambio climático. Esto está teniendo importantes efectos multiplicadores en otros ámbitos del tejido productivo español. En esta ocasión España ha combatido la inflación no por políticas monetarias convencionales- subidas de tipos de interés- sino regulando, mediante el tope al gas, el mercado eléctrico mayorista evitando transmitir la inflación al resto de la economía. Además, las energías renovables han supuesto una reducción de costes energéticos en todos los sectores productivos y por lo tanto un aumento de competitividad y reducir la dependencia exterior. El gobierno ha establecido una nueva política económica en el ámbito industrial al focalizarla en sectores con particular capacidad de innovación, transformación y arrastre del tejido productivo.

El gobierno de coalición apostó por poner en marcha los ERTES sosteniendo con dinero público la reducción de jornada de millones de trabajadores y se ha mejorado el sistema de protección social especialmente prestaciones de carácter no contributivo que ayudan a reducir las desigualdades mas rápidamente; en concreto el nacimiento del ingreso mínimo vital es un paso histórico. Los niveles de empleo apenas tardaron un año y medio en alcanzar el nivel previo a la pandemia y no diez años como en la crisis de 2008. El paro sigue alto pero inferior a crisis anteriores y mas población ocupada, especialmente mujeres y jóvenes. Se ha reducido la temporalidad y se ha aumentado de forma sustancial -54%- el salario mínimo interprofesional. La inflación se ha reducido en ocho puntos en apenas un año y es una de las más bajas de Europa y se ha contenido el precio de los alimentos. El crecimiento económico es de los mas altos de la UE, cuando algunos países rozan la recesión.

En suma, teniendo como base la autonomía que proporcionan las energías renovables se está generando un nuevo modelo de crecimiento económico más articulado con el resto de la Unión Europea, un “estado emprendedor” sustentado en una reforma fiscal que permite un mayor nivel de ingresos de nuestra economía, y la reducción de desigualdades internas.