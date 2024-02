-Esa cara, JC… solo te la vi cuando enviamos las tablas de la Ley a Moisés…

-Sí, Pa. Es que estoy revisando unos datos y se me está ocurriendo una idea.

-Veamos… datos… ¿España?

-Afirmativo.

-No sé porqué, pero cada vez que te veo enfrascado en papeles y periódicos está España por medio.

-Ya sabes que es mi país favorito, Pa. Y que da rabia muchas de las cosas que pasan allí.

-Pues tú dirás.

-Comencemos por los hechos: En España se produjeron 98.316 abortos en 2022.

-¡Por favor!

-Sí. Lo sé. Son 98.316 dramas personales y 98.316 oportunidades de vida que no llegan a formarse.

-Esto me apena profundamente. Y no logro acostumbrarme. Ni creo que lo consiga jamás.

-Lo comprendo Pa. Para mí también es dramático. Pero mientras se generan esa espantosa estadística, los españoles desean adoptar niños. Los números no están claros, pero son miles de españoles los que se van fuera de sus fronteras buscando descendencia y abonando cifras elevadas.

-¿Por qué se van fuera?

-Porque en España adoptar un niño es un proceso que se prolonga, de media, nueve años.

-¿Nueve años? ¿Cómo es posible eso?

-No solo eso, Pa. Las adopciones están condicionadas por la edad de los padres y otros factores. Lo cierto es que actualmente hay 33.000 familias idóneas para la adopción y 18.000 niños en situación de desamparo.

-No comprendo…

-Existen varias razones. Los adoptantes suelen desear niños pequeños, menores de 3 años, de modo que muchos niños que no están en esa franja de edad se queden sin familia, de hecho los mayores de 7 años no suelen ser adoptados: el 75% de esos niños son tutelados por el Estado.

-Voy entendiendo…

-Un problema muy grave es que existe una subvención de 3.000 euros mensuales por cada niño en el orfanato. Eso significa que si hay adopción, el centro pierde dinero. Además, quienes tramitan las solicitudes y las aceptan son los mismos centros. Esta medida, que inicialmente parece lógica, es un grave problema, ya que los orfanatos pueden dificultar la adopción para no perder dinero, cosa que empuja a los adoptantes a recurrir a la adopción en el extranjero. España ha registrado desde 2010 más de 2.500 bebés por gestación subrogada a pesar de que la práctica es ilegal en España, y según estimaciones más realistas parece que son muchos más, varios miles cada año solo en USA.

-Me voy haciendo una idea… Pero a ti se te ha ocurrido algo…

-Sí Pa. Si vemos que hay una demanda intensa de recién nacidos, de gente dispuesta a hacer un esfuerzo incluso económico y al otro lado constatamos una cifra de abortos espeluznante cada año…

-No me lo digas: Vamos a poner en contacto a los demandantes de bebés con las madres embarazadas que no desean tenerlos. Y conseguimos dos beneficios en uno.

-Así es Pa. Una agencia estatal que pudiera mediar ante las mujeres que no desean tener un hijo pero que podrían reconsiderar la opción de abortar si existen unos padres dispuestos a acoger a ese bebé e incluso a compensar a la madre económicamente por el tiempo, el esfuerzo, las bajas laborales…

-Ya estoy viendo los gritos en el cielo de la progresía: “Eso es comprar personas humanas”

-Nada de eso, Pa. Se trata de compensar a las madres, de incentivarlas para mantener un embarazo y pagarles por todos los inconvenientes derivados de ello. Al fin y al cabo, Pa, en el mundo actual todo, absolutamente todo, cuesta dinero a alguien. Y si con dinero conseguimos evitar el drama de los abortos, ¿sabes lo que te digo?

-Lo sé: ¡Bendito dinero!