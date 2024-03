La curació miraculosa de l’Hospital d’Alcoi

Que a tots ens quede ben clar: el Partit Popular acaba de decidir unilateralment i sense criteris objectius que l’àrea sanitària d’Alcoi no siga declarada zona de difícil cobertura.

Ha de quedar clar que es tracta d’una decisió política. No atén, per tant, a cap qüestió mèdica o tècnica que justifique aquesta aberració. No tenen a qui tirar-li les culpes en aquesta ocasió. Zones com Vinaròs, Requena, Elda, Oriola, Torrevella, Ademús, Xelva o Titagües sí que s’han inclòs en aquesta llista i, en canvi, Alcoi, no.

Cal recordar una vegada més que esta declaració era molt important per a l’hospital d’Alcoi perquè generava incentius per a atraure professionals sanitaris de totes les especialitats i, a més a més, contribuiria a una davallada de la pressió de les llistes d’espera.

És sorprenent ara mirar cap enrere i veure la llista de reivindicacions que el Partit Popular va fer en campanya i fins i tot ja en el Govern. Ací en van dos exemples:

13/4/2022. “Las Pulgas del Hospital” Amalia Payà (Regidora del PP): “El primer paso debería ser proponer incentivos, ya que el Virgen de los Lirios de Alcoy está considerado como hospital de difícil cobertura” (…) “Por eso el Ayuntamiento no puede ponerse de perfil: ni a la hora de reivindicar ante Sanidad ni a la hora de definir políticas que rescaten a Alcoy del peligroso viaje hacia el abismo a la que la conduce Antonio Francés. De lo contrario, a perro flaco todo son pulgas.“

20/9/2023. Francisco Ponce. Secretari Autonòmic de Sanitat visita l’Hospital Verge dels Lliris i declara: "Los retos de este departamento de salud son los retos de la Conselleria de Sanidad. Sabemos que es un departamento con plazas de difícil cobertura y, como ya adelantó el conseller, vamos a trabajar en la creación de un marco normativo específico" (...) "poder ofrecer la misma atención sanitaria en cualquier punto de la Comunitat Valenciana y que los ciudadanos de todos los departamentos de salud puedan acceder a los mismos servicios asistenciales".

I ara, on queden estes intencions? L’Hospital d’Alcoi de cop i volta ja no és de difícil cobertura? Què ens hem perdut pel camí?

Fa la sensació que els alcoians i les alcoianes ja no importem al nou govern del Partit Popular. I el que encara és més greu és que els regidors i regidores del Partit Popular d’Alcoi no diguen res. No han fet cap reunió, no han telefonat a cap company de la Generalitat i no han donat cap explicació a la ciutadania d’esta decisió que han pres en un despatx sense comptar amb ningú.

Ens preguntem si l'estratègia del Partit Popular arribarà al punt de perjudicar les alcoianes i els alcoians fins i tot en la sanitat. Ja sabem, i ells mateixos s‘encarreguen de demostrar-ho, que no tenen cap projecte per a la nostra ciutat i que el seu objectiu és frenar tota inversió que represente que Alcoi prospere, però també s’atreveixen ara a anar contra la Sanitat.

No obstant tot açò, la menció especial se l’endú l’actual gerent Alfrezo Rizo. Açò sí que és de nota! Un professional sanitari que en els moments més delicats de la pandèmia va encapçalar reivindicacions amb el lema ‘el Hospital se muere’. I ara què? Amb esta decisió dels seus ascendents del PP que l’han col·locat com a gerent de l’Hospital, han reviscolat l’Àrea de Salut?

Quina llàstima de situació i que trist, que creuen la frontera sanitària que és un dret universal i que les alcoianes i els alcoians siguen els perjudicats d’aquesta decisió del Partit Popular amb el silenci còmplice d’aquell que a hores d’ara està assegut en la Gerència de l’Hospital.

Mentre arriba la sanitat digna, aquella que atén a raons objectives i amb la que tots, independentment del signe polític, hi estàvem d’acord, haurem de creure en la màgia. En aquest cas, amb la curació miraculosa de l’Hospital Verge dels Lliris.