Se vuelve difícil escribir

Una carta del lector Antonio Alaminos / INFORMACIÓN

A los lectores que, de vez en cuando, nos gusta expresar nuestra opinión en las cartas se nos hace difícil escribir estos días. Es la segunda vez que me ocurre. La primera fue en los días de la pandemia. Ahora, porque la vida de los ciudadanos va por unos derroteros a ras de tierra y la de algunos políticos parece ir por otros que rozan las nubes. ¿Quién legisla para el día a día del pueblo soberano en la cámara baja? Y, encima, se les endurece la expresión y hasta se les va poniendo cara enfermiza. Tanto decir y desdecirse tiene sus consecuencias. Ni con las mejores cremas faciales se mejoran. Con una ley de amnistía que parece repartir pasajes de primera y de segunda clase. Con cada cosa que hacen y que cuentan, que terminan judicializándose. Con vergonzosas, al menos así me lo parece, reuniones secretas en Suiza. Con los tractores, los funcionarios de prisiones y la policía con pancartas en las calles. Con tres convocatorias electorales seguidas en menos de cuatro meses, ¡a ver lo que nos cuentan! Con los presupuestos prorrogados y la deuda desbocada. Con los aplausos del hemiciclo que parecen los de una clá que intenta levantar una mala obra de teatro metiendo mucho ruido. Con muchos tertulianos que no dan abasto con los botafumerios. Con los ventiladores de ‘tú más’ a plenas revoluciones. En fin, que cuesta trabajo escribir algo agradable o reivindicativo de nuestra ciudad. Y más con los conflictos internacionales, que llaman a restaurar el servicio militar en varios países europeos. En fin, hoy sólo puedo pedir trabajo digno y abundante para los jóvenes y facilidades para los emprendedores y empresarios, ¡qué no es poco y seguro que son parte de las claves para intentar conseguir un mundo mejor!