Audiencias furtivas

No puedo creer que el consumo de las cadenas generalistas no se resienta durante la Semana Santa. Las audiencias tienen que haber bajado a la fuerza por varios factores. Primero, por el turismo nacional. Con seis millones de desplazamientos por carretera en la operación salida, más de 60.000 plazas extras en tren y un récord en vuelos y ocupación hotelera, está claro que toda la gente que se ha desplazado no lo ha hecho para quedarse viendo Maestros de la costura o Supervivientes. Segundo: la gente que invade las calles de nuestras ciudades todos los días de la semana, evidentemente, no está consumiendo televisión. Y tercero y fundamental: se trata del periodo del año donde las televisiones de proximidad hacen su agosto. Es el gran momento para las televisiones locales y las autonómicas.

Si me preguntan por la lluvia les responderé que lejos de ahuyentar a la audiencia de las televisiones de proximidad, todavía las acerca más. Porque en cada localidad, en cada provincia y en cada comunidad ha interesado, y mucho, seguir de cerca la evolución de los desfiles procesionales de su zona. Cuáles se han podido celebrar o no; en qué ocasiones las circunstancias meteorológicas han modificado horarios. Los especiales diarios de las televisiones públicas andaluza, extremeña y aragonesa elevaron la cuota de pantalla de sus canales. También en Telemadrid el directo de cinco horas del Domingo de Ramos que coordinó Inmaculada Galván.

Por eso me resulta muy difícil creer que La 1, Antena 3 o Tele 5 no se resientan estos días ante la diáspora de espectadores que se reparten entre todo tipo de canales. Intuyo que hasta los de las plataformas lo tienen que notar. Aunque no lo publiquen.