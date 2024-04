Broncano y Giró

David Broncano. / MOVISTAR PLUS+

El contencioso de Broncano con RTVE no acaba con su fichaje. Comienza ahí. Será interesante ver qué sucede durante los próximos meses. Que le roben un cuarto de hora a la segunda edición del Telediario, que presenta Marta Carazo, con tal de plantar cara a Pablo Motos desde antes de su inicio, sería una infamia. Ya puestos, si de cuotas de audiencias se trata, ¿por qué no adelantamos el Telediario 2 a las 20.30 y todos contentos? Así no molesta, no compite con el de Vicente Vallés, que le dobla en audiencia y es un auténtico líder de opinión (por hacer editoriales) y hay días que es seguido por tres millones de espectadores en directo.

Lo interesante en la pugna por el entretenimiento es que a la vez van a arrancar, desde la casa, Marc Giró con su late night diario (eso es lo que nos prometió la directora de La 2, Laura Folguera), al tiempo que David Broncano inicia su formato en la franja del «acces al prime time» (compitiendo contra El intermedio, First dates y El hormiguero).

Podría ocurrir que David Broncano no alcanzase el objetivo que se le ha exigido, un 7,5% de cuota de pantalla en ese horario, y que fuese retirado a partir de la medianoche, donde se ha aprobado que sería suficiente que alcanzase un 8%.

Pero lo curioso de esta situación, más previsible de lo que muchos directivos intuyen, estriba en que nos encontraríamos a Marc Giró en La 2 compitiendo con un producto creado en TVE contra David Broncano en La 1 contra otro formato en La 1 creado por una productora externa a golpe de talonario. Estimo que Broncano funcionaría mejor en La 2 y La 1 merece levantar el listón de calidad con Giró.