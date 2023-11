Vivo en Elche y el pasado sábado estando en Jaén sufrí un episodio de vértigo y mareos por el que llamé al 112 y tuvo que atenderme en el hotel un SAMU y 5 horas después en ambulancia ingresé en urgencias donde permanecí 6 horas hasta el alta.

El trato y atención que tuve fue excelente, atento y profesional, pero es vergonzoso que los sistemas de las diferentes comunidades no estén conectados y puedan acceder al historial médico de un paciente por ser de otra comunidad. Esto hizo atrasar la atención con infinidad de preguntas y luego decir que no tienen información anterior y han de actuar en base a lo que ven sin saber si los antecedentes aconsejarían algún cuidado especial. Las autonomías deben ser para mejorar todo lo posible la vida de los ciudadanos y no para poner vallas, barreras y fronteras entre españoles. Si no se hace sabemos que es por intereses partidistas y personales de gente que no piensa en todos sino en ellos y su gente. Para estas cosas, ¡autonomías no! ¡Nunca!