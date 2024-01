Dejo la presidencia del AMPA del CPEE “El Somni" con la sensación de no haber hecho valer el legítimo derecho del alumnado a formarse en unas instalaciones dignas. Iniciado este curso académico el ayuntamiento de Alicante retomó “reanunció“( de volver a anunciar, el verbo que mejor sabe conjugar el señor Barcala), que estaban redefiniendo, “represupuestando” ,el proyecto de ejecución de obra del que tiene que ser nuestro centro educativo definitivo, de nueva construcción. En aquel entonces, mes de octubre, me preguntaba dónde repámpanos ( por seguir utilizando el prefijo ) iban a rebuscar para encontrar los más de dos millones de euros de sobrecoste necesarios para hacer realidad el proyecto, conociendo que el señor Mazón, flamante presidente autonómico, anunció poco después de tomar posesión de su cargo que iban a ser, los de su gobierno, unos presupuestos duros debido a la herencia recibida ( en Alicante el testador no es otro que el señor Barcala) . La respuesta me la ha dado hoy, 16 de enero, el presupuesto municipal inicialmente aprobado para 2024, en el que ni un solo euro se destina a El Somni

No sé si la nueva concejala de educación ,que en la pasada legislatura no daba abasto apagando los fuegos de la señora Llopis, asume responsabilidades y es algo más que dique de contención para el señor alcalde. Lo que sí sé es , recordando el título de la película, que Luis Barcala es "El hombre que nunca estuvo allí”, que nunca nos visitó, para conocer de primera mano nuestras necesidades y la urgencia de las mismas y que, a la vista de los últimos acontecimientos, excusas aparte, va a seguir haciendo todo lo posible por no hacer nada por la comunidad educativa de El Somni.