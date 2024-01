Ayer, o eras peatón o vehículo y solo te cuidabas al invadir el campo del otro. Hoy, a cada paso has de mirar a cada lado. Y te adelantan por la banda, un Globo en popa a toda vela, no corta el paso sino vuela, un patinete rapidín... Los cruces de cebra, sugerencias. Los últimos en llegar y los que más atención reclaman, también de las ambulancias. Alguien que no ven, un ceda o un frenazo catapultan a estos pilotos hasta besar el suelo. Alcanzan velocidades de circuito, pero van (o iban) en chanclas.