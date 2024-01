Me agradan los anuncios televisivos que propugnan los abrazos y besos entre las personas, pues son una nota fresca y emotiva entre los seres humanos y en la sociedad actual y que en ocasiónes se olvida de los valores humanos que siempre han estado vigentes y algunos se han olvidado practicar.También frente al desasosiego y a la depresión,que mejor que sonreir o reir.Algunos especialistas sostienen que la carcajada es una buena terapia para los desajustes psicológicos. Recuerdo una película titulada "Agárrame ese fantasma", interpretada por actores cómicos, Bud Abbot y Lou Costello, que me reí como nunca y el salón de actos del colegio retumbaba de las sonoras carcajadas que dábamos los alumnos del centro;fue una tarde memorable,y se ha dicho que liberamos endorfinas, responsable de nuestra sensación de bienestar y felicidad. Muchos motivos dan para sonreir: Por estar vivo, porque tengo amigos verdaderos, porque tengo a mi familia, porque puedo leer y disfrutar de la lectura, porque cada día veo el sol, porque tengo a mi lado siempre la persona que me quiere y me cuida, y por lo que me pude quedar por vivir y poder sonreir sanamente.