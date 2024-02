Vaya por delante que no entiendo de fútbol, más allá de seguir al Hércules C.F. desde hace 62 años. Los de mi entorno me habrán oído decir en varias ocasiones que a este entrenador se le debía haber despedido hace muchas jornadas. Sólo había que ver los planteamientos fuera de casa e incluso en algunos como local para darse cuenta de la nula ambición que transmite a los jugadores, dejando en el banquillo a muchos de los jugadores de ataque, jugando sin extremos, para luego tener que recurrir a todos ellos cuando quedan diez minutos de juego y el resultado no acompaña.

Mire Vd. Sr. Torrecilla, eso ya lo he visto aquí demasiadas veces. Creía que era Vd. El entrenador que por fin nos iba a sacar del pozo. Creía que podíamos haber hecho una campaña como la del Teruel hace dos temporadas, líder indiscutible de principio a fin. Pero ya nos ha quedado claro que no. No sé si estoy bien informado pero me dijeron que a Vd. le cesaron en el Castellón cuando el equipo iba segundo en la clasificación. Si eso es así no necesito saber más. No creo que sea Vd. la persona adecuada para revertir esta situación.