Dicen que el paso del tiempo lo suaviza todo, o que el tiempo pone a todos en su justo lugar, pero lo estamos viendo y, aunque este revés judicial para Trump no es más que el principio de su debacle, su sonrisa frustrada ha quedado atornillada a su cara cuando la Corte de apelaciones de Washington DC lo ha determinado, y ha dejado de tener inmunidad presidencial ante la imputación por el intento de revertir su derrota electoral en 2020, y por instigar el asalto al Capitolio. Trump ¡por fin! Ha dejado de ser el ex presidente para convertirse en el ciudadano Trump a efectos penales.

Trump todavía puede recurrir la decisión que el Tribunal de Apelaciones ha dictado por su intento de amañar las elecciones, y claro, ya no es inmune por los actos cometidos durante su presidencia. Trump está imputado por cuatro delitos, actos que desembocaron en el asalto al Capitolio. Pero bueno, todavía puede apelar, aunque la última palabra la tendrá el Supremo. La evidencia histórica reciente sugiere que los expresidentes, incluido el presidente Trump, no se han creido totalmente inmunes a la responsabilidad penal por actos oficiales durante su presidencia. Y como dice la jueza Chutkan quien rechazó en primera instancia archivar el caso por inmunidad, ser presidente no confiere un salvoconducto de por vida para salir de la cárcel. Bueno, que tenemos que esperar nuevos acontecimientos, pero por ahora hasta el aire parece permanecer irritado en este caso. El mundo no quiere otra vez a Trump de presidente, preferimos mil veces más a un Joe Biden con sus ausencias y sus equívocos mentales que a un pendenciero y ultraconservador como Trump. Somos gentes sencillas que disfrutan de la vida con una taza de café. No más ojos de expresión inquisitiva, ni desmanes por doquier. Trump sin inmunidad presidencial.