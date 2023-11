Lucía no recuerda su vida sin estar a dieta; desde muy pequeña ha lidiado con la obesidad. Su problema escaló ya siendo adulta, tras quedarse embarazada, una época en la que cogió mucho peso que después, pese a intentarlo muchas veces, no lograba perder. No se sentía cómoda y de pronto su situación personal terminó de explotar: "Estaba muy estancada, y luego llegó la separación. Uno de los motivos de la separación fue mi físico. Yo estaba fatal...", cuenta Lucía. Fue entonces cuando cogió cita en HLA Vistahermosa, después de que su padre le contara que la hija de un amigo suyo había encontrado allí la solución. Lucía conoció en la clínica a la doctora Vanesa Maturana, cirujana general especialista en cirugía bariátrica, cirugía de la obesidad y cirugía metabólica. Es en estos casos, cuando el paciente viene ya de múltiples fracasos, cuando hay una alternativa que se puede poner encima de la mesa. Y Maturana la puso.

