Si las elecciones de Estados Unidos han provocado multitud de reacciones en redes sociales de actores, dirigentes y personalidades de todo el mundo, los políticos de esta provincia no se han quedado atrás. Aunque muchos de ellos, como el resto de los mortales, tengan que pensar dos veces dónde ubicar en el mapa estados como Oklahoma o Wyoming, han querido formar parte activa del revuelo de datos y la avalancha de información que existe en internet como canal directo para expresar sus argumentos. Aquella frase de «América para los americanos» atribuida al presidente James Monroe, que consideraba un acto de agresión la intervención de los europeos en EE UU, es ya cosa del pasado. A esta provincia y a esta Comunidad le preocupa este periodo electoral y las repercusiones que pueda tener en cuestiones como la lucha contra el coronavirus, las relaciones con Europa, las exportaciones o las políticas de inmigración. Mientras a nivel nacional la expectación pausada definió ayer la reacción de la clase política española, donde los pronunciamientos públicos fueron escasos, a nivel provincial y autonómico, el escrutinio agónico no pasó desapercibido para los dirigentes, que se mostraron a favor de que el candidato demócrata Joe Biden consiga tener allanado el camino hacia la Casa Blanca para que el republicano Donald Trump no vuelva a ostentar el cargo. Al cierre de esta edición, continuaba la incertidumbre.

El más activo en redes en los últimos días ha sido, sin duda, el director general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, el alicantino Julián López Milla, quien ha hecho un minuto a minuto de las elecciones presidenciales y ha ido actualizado constantemente la información para contar la última hora de los recuentos. Nada menos que 70 mensajes en los últimos cuatro días. También informaba el síndic socialista, Manolo Mata, a sus seguidores de que está enganchado a la CNN con un «Here we are». Bastante más duro fue el exdelegado del Consell en Alicante, Esteban Vallejo, quien aseguró que no recuerda «ninguna jornada de votos en la que la derecha no haya hecho trampas o lo haya intentado» para añadir que «lo de Trump es lo mismo, solo que sin complejos ni disimulos».

Es conocida la forma desinhibida de expresarse del exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, pese a que no siempre ha coincidido con la postura oficial de sus compañeros del Partido Popular. Acostumbrado a expresar su opinión en todos los temas, aunque en ocasiones eso le haya costado las críticas, el eurodiputado aseguró ayer que «si se reelige Trump: más división social; más proteccionismo económico; menos multilateralismo; menos colaboración con la UE...Menos América».

No entró, sin embargo, en posicionamientos políticos el presidente de las Cortes, Enric Morera, quien se limitó a argumentar que, gracias al seguimiento informativo de estos comicios «sabemos ubicar con más claridad Wisconsin o Arizona que Agres o Ayora».

Para el portavoz de Compromís en el Alicante, Natxo Bellido, aunque nadie pueda salvar este año de pandemia, «una derrota de Trump ayudaría a recuperar la esperanza». También quiso participar la síndica de Podemos en las Cortes, Naiara Davó, y cuestionar el discurso de fraude electoral del republicano.

Preguntados por la postura de Vox en Alicante tras el mensaje publicado por su líder en defensa a Trump, el partido ultraderechista prefirió guardar silencio y argumentar que los portavoces nacionales son los únicos que hacen declaraciones de estos temas. Santiago Abascal dijo que el republicano «puede sentirse ganador por seguir en pie contra todos». Frente a ese posicionamiento, los políticos alicantinos que hacen uso de las redes dejaron claro ayer que apoyan a Biden y criticaron, entre otras muchas cosas, la versión más agresiva de Donald Trump. Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez recetó «calma y sosiego» hasta el fin del recuento porque la elección es muy ajustada. Eso sí, se comprometió a trabajar con el nuevo presidente estadounidense, «sea quien sea».