Tan pronto como se han comenzado a conocer los primeros detalles del plan inversor que está preparando la Diputación de Alicante, la oposición ha trazado un ataque político para rechazar cualquier posibilidad de aproximación con el equipo de gobierno, que, además, ha acelerado la tramitación del programa. Los portavoces de los grupos políticos han roto el tono conciliador que se instaló la pasada semana en el Palacio Provincial cuando presentaron la campaña para promocionar los productos autóctonos de la provincia o en las contadas ocasiones que han alcanzado un acuerdo para buscar soluciones al incierto camino que se abrió con la llegada de la pandemia del coronavirus.

En cuanto el PP y Ciudadanos han anunciado que están ultimando un plan alternativo al Fondo de Cooperación para repartir sus propias ayudas entre los municipios alicantinos, los reproches han volado de ida y vuelta. El pleno de la Diputación aprobará mañana una modificación de crédito para hacer uso de los remanentes de tesorería con el fin de agilizar las ayudas a la DANA por valor de 7 millones y, además, habilitar una partida económica de 30 millones para que los municipios lo puedan destinar a gasto corriente o inversiones. La previsión es que, después del pleno, las bases del proyecto denominado Plan +Cerca 2020 se aprueben el 16 de diciembre para poder abrir entonces el plazo de presentación de solicitudes por parte de los ayuntamientos hasta el 1 de febrero. La oposición lamenta que el dinero no llegará a los municipios hasta el mes de abril como mínimo. Esta iniciativa ha aflorado dos tipos de críticas por parte de la izquierda. Por un lado, ha criticado que el presidente, Carlos Mazón, haya esperado a la liberalización de los remanentes para hacer llegar ese dinero a la Vega Baja y al resto de municipios de la provincia, en lugar de darle luz verde a través de una modificación del presupuesto ordinario. Y, en segundo lugar, PSPV y Compromís han hecho un frente común para denunciar las formas con las que PP y Ciudadanos llevarán mañana a pleno una modificación de crédito «sin contenido». A 24 horas de que comience la sesión plenaria, la oposición no ha tenido acceso a las bases ni sus portavoces han sido informados de los plazos o los criterios de reparto. Los diputados del bloque de izquierdas lamentan que este plan inversor es el mismo que la Diputación no ha sacado adelante este año, pero con una nueva denominación: «Poner un nombre al plan y venderlo como nuevo no cuela, es el mismo programa de siempre, pero ahora quieren impulsarlo como novedad cuando no es más que una operación de marketing», según denunciaron ayer los portavoces Toni Francés y Gerard Fullana, añadiendo que la comisión de Infraestructuras ni tan siquiera ha debatido este proyecto y que «han separado la aprobación de las bases de la propia modificación de crédito para engañar y darle más propaganda».

Los portavoces de PSPV y Compromís recibieron el viernes a las doce de la mañana un whatsapp en el que el diputado del PP Adrián Ballester les informaba de la celebración del pleno. El portavoz del PSPV, Toni Francés, afirmó ayer que «no hemos tenido más información. Estamos empezando la casa por el tejado. Para aprobarlo necesito saber cómo se va a distribuir. Esto es un fracaso del equipo de gobierno. 2020 será un año en blanco, tanto para las ayudas a los municipios como para la Vega Baja, que no ha recibido ni un euro». Compromís también ha denunciado que el dinero procede del remanente del año pasado que no se ha podido gastar: «Lo intentan vender tres veces cuando han sido incapaces de aprobarlo antes», según aseguró su portavoz, Gerard Fullana, para añadir que «sacan pecho de algo por lo que deberían pedir perdón». Según Fullana, «no quiero que hagan propaganda conmigo». El portavoz de la coalición considera que esta ha sido una estrategia para evitar que el debate se centre en el requerimiento que ha hecho el Síndic de Greuges sobre la contabilidad del PP.

Por su parte, Ciudadanos ha vuelto a alinearse sin fisuras con el PP y ha defendido, en nombre del equipo de gobierno, su gestión. Según el diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, la modificación de crédito se ha hecho cuando el Gobierno central lo ha permitido. «Las bases están elaboradas, pero no es tan fácil mandarlas a pleno. Necesitábamos tener las reglas del juego que ponía el Gobierno», alegó. En respuesta a la oposición, Javier Gutiérrez afirmó que «celebraremos un pleno importante en el que el único protagonismo será para nuestros municipios, que van a recibir más dinero, con mejores condiciones de gasto y con nuevas reglas que aumentan su autonomía». El también portavoz de Cs, convertido ya en mano derecha del presidente, Carlos Mazón, añadió que «los ayuntamientos tendrán más libertad para usar las subvenciones de la Diputación como más convenga al municipio».

Programa para el tratamiento del juego patológico

La Diputación de Alicante va a colaborar con la Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante en el programa que desarrolla para el tratamiento específico del juego patológico, una adicción que se ha incrementado en los últimos años y que ha agravado el covid. La institución provincial ha subvencionado este año con 20.000 euros el programa Albatros para dar una respuesta eficaz al juego patológico. Se trata de un dispositivo de deshabituación, rehabilitación y normalización social para personas con problemática asociada al juego.