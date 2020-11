Compromís asume las tesis de su lideresa en el pulso con el president de la Generalitat por el papel que juega la coalición en las decisiones de gobierno. Mientras, no se percibe distensión alguna entre Puig y Oltra, que ayer coincidieron en las Cortes en la sesión de control. Nada apunta al acercamiento. El jefe del Consell asumió un papel institucional en todas sus respuestas evitando la polémica, especialmente ante el síndic de Compromís, Fran Ferri, que hizo propias de toda la coalición y de los consellers de su formación cada una de las exigencias que estos días ha planteado la vicepresidenta, que siente que no se cuenta con la voz de Compromís en la toma de decisiones. Puig evitó en todo momento ahondar en la polémica. Pero Ferri aseguró que el Consell está fallando porque ha abandonado los principios que sostuvieron el primer Botànic y permitieron avances sociales y que la ciudadanía valenciana pasara página a los años de corrupción del PP.

Puig, como dejó patente ayer, no tiene intención de responder. Considera que la vicepresidenta ha abierto un pulso innecesario y no va a alentar la polémica. Pero en el entorno de la vicepresidenta dan un paso más y entienden que las exigencias que Puig ha venido planteando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para una mayor cogobernanza y su reivindicación de que lealtad no puede ser sinónimo de sumisión tienen que aplicarse también en el seno del Gobierno valenciano.

Ferri reprochó que la toma de las mejores decisiones no puede hacerse en solitario y aseguró que no es una cuestión de personalidades distintas, sino una reflexión que en Compromís comparte del primer al último simpatizante. «La alternativa al Botànic son las políticas fascistas», añadió.

Bonig presenta un plan de diagnóstico rápido del virus y Puig invita a aplicarlo en autonomías donde gobierna el PP

Puig respondió que la pandemia lo ha cambiado todo y que el éxito del Botànic es que gobierna para todos los valencianos. Concedió que las cosas siempre se pueden hacer mejor y mostró su voluntad de mejorar en lo que sea posible y llamó a fortalecer el proyecto común para hacer frente a la crisis sanitaria.

Ya en pasillos, el president descartó que las últimas polémicas con la vicepresidenta estén afectando a la gobernabilidad y, preguntado sobre si prevé mantener un encuentro con Oltra, respondió que hoy ambos se verán en el pleno del Consell.

PP: «Si no aportas, te apartas»

La síndica del PP, Isabel Bonig, aprovechó ayer la presencia de Puig y Oltra en las Cortes para elevar el tono. El PP pidió en dos ocasiones la dimisión del jefe del Consell y usó unas palabras de la consellera Gabriela Bravo para atacar a Puig: «Si no aportas, te apartas», le dijo. El jefe del Consell respondió que la mejor vacuna para el Botànic es la propia Bonig, que presentó un plan de diagnóstico rápido del virus que Puig invitó a aplicar en las autonomías en las que gobierna el PP.

Cantó ve avances en las cuentas pese al no de Arrimadas en Madrid

El mismo día en que la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, cerraba la puerta en el Congreso al posible apoyo a los presupuestos del Estado por lo que considera una injustificable cesión a los nacionalistas, el coordinador autonómico de la formación, Toni Cantó, anunciaba acuerdos que irían enfocados hacia un sí a los presupuestos del Botànic en las Cortes. Fuentes de la formación señalaron que la decisión de Arrimadas de rechazar los presupuestos de Sánchez e Iglesias no cambia el proceso de negociación que sigue abierto en la Comunidad Valenciana. Cantó añadió ayer en las Cortes que ha alcanzado acuerdos con el Consell, pero llamó al Botànic a una bajada real de impuestos a las clases medias y trabajadoras, que situó en los 50.000 euros.

El socio preferente es el PP

Cantó dejó claro que el socio preferente de su formación es el PP y dijo que un presupuesto pactado por las dos formaciones sería mejor para los valencianos, pero defendió que su formación buscar ser útil y destacó los «logros» ya conseguidos, como la contratación de 500 enfermeras y 250 médicos para las residencias de ancianos, un acuerdo que afecta a la Conselleria que dirige la vicepresidenta, Mónica Oltra. Cantó aseguró que Ciudadanos ha conseguido duplicar el presupuesto de la Agencia Valenciana de la Innovación, que pasa a disponer de 50 millones.

Auditoría por parte de Airef

Además, anunció la creación de más de 2.000 plazas nuevas en residencias de mayores a través de la colaboración público-privada y la contratación de mil nuevos auxiliares así como la mejora de la cantidad que se pagará al sector por cada una de las plazas en residencias. También ve aceptada Ciudadanos su petición de una auditoría de gastos del Consell que en realidad es un plan de eficiencia interna y de sus políticas que realizará la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, la Airef. Otros acuerdos son un millón para promocionar la FP dual y más becas y un bono de otro millón para acceder a las academias de inglés. También un nuevo bono turístico de dos millones, ayudas de ocho millones a hostelería y ocio, de 80 para autónomos y sectores afectados, y de 3,5 millones al comercio.