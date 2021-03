Juan Ignacio López-Bas: «No echaré de menos a Cantó, que se va al partido que criticaba por la corrupción»

¿Es un acierto el giro de Arrimadas al abrirse ahora a pactar también con la izquierda?

Es lo natural en Cs, eso es el centro, pactar tanto a la derecha como a la izquierda. Esta misma semana hemos visto cómo se han cerrado pactos con el PSOE en Murcia y se han mantenido pactos con el PP en Castilla y León. Y como se han negado pactos con el PSOE en Madrid y se han defendido los que existían con el PP de Díaz Ayuso.

Sin embargo ese cambio está generando una ola de deserciones y fugas. ¿Cierra la puerta a ingresar en el PP?

No me planteo entrar en el PP. Hoy sí cierro esa puerta, por supuesto.

¿Cs echará de menos a Toni Cantó?

No podemos negar que ha sido la cara visible del proyecto de Cs en la Comunidad en los últimos años, y como referente, su marcha, o incluso su huida, genera sorpresa y confusión en un primer momento, pero estoy seguro que el tiempo pondrá a cada uno en su sitio. Para nosotros, la mejor manera de demostrar cuál es el proyecto, los lemas y las iniciativas que hemos defendido y seguimos defendiendo, son las palabras de Cantó bajo las siglas de Cs hasta hace una semana. Si Cantó ahora va a defender otras siglas que tanto ha criticado por motivos de sobra conocidos como no poderse alejar de la corrupción o de prácticas poco éticas, lo tendrá que explicar él. En ese aspecto no lo vamos a echar de menos.

¿Debería Cs generalizar las listas conjuntas con el PP?

Es una decisión que tiene que tomar el partido, tiene que depender de las circunstancias que en cada momento se den. Si me correspondiera a mi elegir, yo preferiría siempre optar por listas propias antes que en coalición. Yo creo que si nos hemos equivocado ha sido por ir a una campaña electoral diciendo ya que íbamos a pactar con alguien.

«Emilio Argüeso debe devolver el acta de senador a Cs. Estoy seguro de que recapacitará»

¿Todavía hay posibilidades de frenar la OPA del PP a Cs?

Sí. Creo que ha habido un momento muy duro, una serie de deserciones de personas muy relevantes que han sido referencia. Y no es que miraran de soslayo al PP, es que están mirando de frente al PP. Esa posición no la puedo compartir y no la entiendo. Yo he visto discursos muy duros de Cantó contra determinadas actitudes del PP, por ejemplo por temas de corrupción. Me sorprende pensar que Fran Hervías tenga un despacho en la sede de Génova, como se ha dicho.

No obtener representación en la asamblea de Madrid, ¿sería la muerte definitiva de Cs?

Sería un fracaso, no creo que fuera el fin definitivo.

Visto lo ocurrido en Murcia, ¿el transfuguismo es corrupción?

Sí, y no porque lo diga yo, sino porque lo establece un pacto entre partidos que se renovó hace cinco meses. Si el partido marcó una línea en Murcia y hubo tres personas que firmaron un documento de una moción de censura y luego se desdicen, evidentemente, bajo el prisma de ese pacto son tránsfugas.

«Me sorprende pensar que Fran Hervías tenga un despacho en Génova, según se ha dicho»

Sin embargo su partido gobierna en la Diputación de Alicante con el PP de Carlos Mazón, que ha promovido mociones de censura en la provincia apoyándose en tránsfugas. ¿Están cómodos con ello?

El PP de Murcia no es el PP de Alicante. Yo no veo problemas en los pactos en la Diputación o en los ayuntamientos de Alicante u Orihuela. Ese PP a fecha de hoy está cumpliendo los pactos.

Pero en municipios de Alicante, el PP sí se está apoyando en tránsfugas para sumar alcaldías.

El PP, como el PSOE, no solo se apoyan en tránsfugas sino que los buscan activamente. Lo hemos visto en Murcia y lo hemos visto en Castilla y León.

¿No les supone un problema que Mazón lo haga?

A mí ahora mismo no me consta que Mazón lo esté haciendo activamente donde estamos gobernando con él, pero me parece reprochable que lo pueda hacer en ayuntamientos donde afecte a cualquier partido.

Citaba el escándalo de las vacunas en Murcia mientras en la Diputación se mantiene al diputado Bernabé Canó, vacunado de forma irregular.

Tanto en el caso de Murcia como en el de Alicante, con evidentes diferencias cuantitativas, Cs ha expresado e incluso ha liderado la iniciativa de plantear la necesidad de dimisiones. Ahí también llegamos a una cuestión práctica. ¿Beneficia a los ciudadanos de la provincia que se rompa un pacto que funciona por una circunstancia como es la vacunación? Yo tengo mis dudas de que esto sea así. Ahora, no me gusta en absoluto que haya diputados y concejales que se hayan aprovechado las circunstancias para vacunarse cuando no debían.

El senador Emilio Argüeso se ha ido al grupo mixto y se niega a entregar el acta al partido. ¿Debe devolver el escaño a Cs?

Sí, y más cuando es un escaño que procede de una designación de las Cortes Valencianas. Estoy seguro que antes o después Argüeso, con quien también tengo una gran amistad personal, de hecho llegué a Cs a través de él, recapacitará y será consciente de esa situación. Él no ha defendido que se marcha, sino que va defender su postura dentro de Cs, entonces será lo que resulte de ese procedimiento (de expulsión de la formación).

¿Cuáles son sus prioridades para defender los intereses de la provincia en el Congreso?

La provincia, dentro de la Comunidad, tiene un déficit de financiación, de infraestructuras y de inversión. Cs tiene que defender en el Congreso esa reivindicación de financiación de la provincia en cuando a los Presupuestos Generales, y de la Comunidad. Y Alicante requiere el respeto a una economía donde es fundamental no solo el tema del turismo, sino el tema del agua. Tenemos que conseguir que los trasvases se mantengan o se buscan fórmulas que permitan que el trasvase no sea lo único.

Mónica Oltra ha planteado que los diputados de la Comunidad se alíen para presionar por la infrafinanciación. ¿Lo ve factible?

Son iniciativas muy interesantes porque demuestran que un socio de gobierno del Partido Socialista lidera una iniciativa de presión política frente a su socio en el Gobierno de España. Y aunque Compromís no sea socio formal de una coalición de Gobierno, es uno de los partidos que ha apoyado a Sánchez en todo momento y se ha retratado luego cuando la financiación se vuelve a meter en un cajón. Cs estará en esa línea, pero lo que no vamos a hacer es caer en los territorialismos sobre que queramos una financiación solo para la Comunidad, sin pelear por la de otros territorios. La posición de Oltra me parece interesante para los valencianos, pero tenemos que enmarcarla en una reivindicación para toda España.