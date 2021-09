El Botànic impulsa una comisión para negociar el presupuesto de forma global y resta poder a Vicent Soler

La fórmula para negociar la aprobación del séptimo presupuesto del Botánic, el de 2022, trae novedades con relación a las anteriores ediciones. El Consell ha aprobado hoy impulsar una comisión integrada por los tres socios de la coalición (PSPV, Compromís y Unides Podem) con el objetivo de promover un debate global para definir las líneas estratégicas sobre las que deben pivotar las cuentas del próximo año. Aunque los integrantes del encuentro están todavía por decidir, la primera reunión está a la vuelta de la esquina. Se organizará la próxima semana, según ha explicado la portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, tras el pleno celebrado esta mañana por el Ejecutivo autonómico.

El acuerdo del Consell, adoptado por unanimidad, viene precedido por la reunión que este jueves mantuvieron el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler (PSPV), y el vicepresidente segundo de la Generalitat, Héctor Ilueca (Unides Podem). Ambos se mostraron a favor de impulsar esa negociación política de las cuentas. Faltaba por conocer la propuesta concreta de la líder de Compromís, que ese mismo día tenía programado otro encuentro con Soler, pero, la tarde anterior, desconvocó por sorpresa y le dio plantón. Ocurrió tras conocer que éste había citado también a Illueca un par de horas después. Esa maniobra, en cualquier caso, vaticinaba una nueva guerra por en torno a las cuentas, una batalla para restarle poder a Soler en la elaboración del presupuesto y aumentar el control sobre su elaboración con una mayor participación colectiva del tripartito.

Tras la polémica que dio lugar a todo tipo de interpretaciones, la vicepresidenta primera ha reaparecido esta mañana y ha explicado que tras haber trasladado su propuesta durante el pleno del Consell, ha sido avalada por unanimidad. Lo que Oltra ha pedido es que el presupuesto se elabore de forma "colectiva y colegiada" para que cuando llegue el momento de su aprobación todos los miembros del Consell conozcan el contenido global y no solo el de su departamento. Pero previamente, ha remarcado, debe producirse un espacio de debate político entre la pluralidad del Consell "para definir las líneas del presupuesto, que han de responder al pacto del Botánic y a los objetivos que se marca el Consell cada semestre".

La portavoz autonómica ha detallado que los participantes de esa inminente comisión no tienen por qué ser consellers, sino que estará formada por aquellos representantes que nombren los socios de Gobierno, cada uno los suyos. Con ello, se pretende acabar con el modelo radial que se venía empleando hasta ahora para negociar los presupuestos, que consistía en que Hacienda negociaba de forma individual con cada conselleria. Ahora, lo que se busca es que haya transparencia total en las números que se negocian en cada conselleria y que todos los socios sepan, y por tanto decidan, cómo se configura la distribución de los fondos para el próximo año.

"Se ha de desligar la parte administrativa de la política, la comisión tiene la obligación de llegar a un acuerdo político, y la parte administrativa y técnica va a remolque", ha enfatizado Oltra. Todo ello con el fin de que "todo el mundo sepa qué vota el día que vota los presupuestos", ha subrayado. "Se ha planteado alterar las prioridades: No es lo administrativo lo que determina lo político, sino que es lo político lo que determina lo administrativo", ha agregado. "Es algo así como primero el qué, después el cómo, y luego ya el quién", ha zanjado.

Cabe recordar que la negociación de las cuentas del pasado año acabó con una bronca monumental entre el PSPV y Compromís, una guerra en la que Oltra llegó a lanzar la acusación de que se habían falseado las cuentas antes de llevarlas al Parlamento, restándole fondos al departamento que dirige. La herida todavía escuece, hasta el punto de que la vicepresidenta se mostraba estos días dispuesta a tensar la cuerda cuanto hiciera falta para que se produjera un cambio de guion en la negociación de los presupuestos. Y así ha sido. Este giro puede suponer que la aprobación de los presupuestos se alargue más allá del mes de octubre, como estaba previsto, pero eso es algo a lo que Oltra resta importancia. Ha dicho que es deseable que se produzca antes del 31 de octubre, una vez que sean "conocidos por todos aquellos que tienen que votarlos y que después no haya sorpresas"; pero ha dejado claro su posicionamiento sobre que si se tienen que alargar los plazos y aprobar las cuentas el 29 de diciembre "no pasa nada, no sería la primera vez".

Oltra no ha querido echar más leña al fuego y ha preferido no concretar los motivos por los que, en realidad, dio esquinazo a Soler en la reunión prevista para el pasado jueves. Simplemente ha dicho que fue ella quien convocó al conseller y, a la vista de que no probablemente "no explicó bien la finalidad de la reunión", optó por desconvocarla. Lo que quería transmitirle es que "no se podía ir otra vez a una negociación radial, sino global", ha indicado. Anoche, coincidieron en un acto en València y le comunicó que su propuesta sería explicada hoy en el pleno del Consell, como asegura que así ha hecho.

Lo que la vicepresidenta ha propuesto es, en realidad, prácticamente lo mismo que ayer jueves vino a defender Illueca. Sin embargo, Oltra ha marcado distancias y ha asegurado que "no sabe" lo que ha presentado él, añadiendo que lo que sabe es que el vicepresidente segundo "ha estado de acuerdo con la propuesta". Fue Illueca quien, precisamente, remarcó ante los medios tras su reunión con Soler y el plantón de la vicepresidenta que "las formas en política son decisivas" y que si el conseller lo había convocado, su obligación era asistir, un aseveración que, sin citarla expresamente, cuestionaba la actitud de Oltra.