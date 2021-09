Oltra contesta a los empresarios sobre la tasa turística: "No afecta a la patronal"

Oltra ha vuelto a marcar posiciones frente a Ximo Puig, contrario a esta iniciativa de Compromís y Podem, y ha incidido en que el debate en torno a esta tasa no es nuevo ya que se remonta a 2017. En ese sentido, ha hecho hincapié en que, según la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, la recuperación económica tras la crisis pandémica se registraría a finales de 2021. Por tanto, defiende que es ahora el momento de abordar ese debate. No obstante, fuentes de la Vicepresidencia primera han aclarado que, en cualquier caso, no se cerraría a aplazar su entrada en vigor si el contexto económico no es de recuperación. Lo que pretende al fin y al cabo es que se negocie en la comisión política impulsada para definir los ejes del presupuesto.

La portavoz autonómica ha reivindicado que tanto ella como el vicepresidente segundo, Héctor Illueca, tienen el derecho a presentar una propuesta de ese tipo sin consensuarla primero con el jefe del Consell, Ximo Puig. "La propuesta no se somete a una parte, eso también es democracia". A ese respecto, ha vuelto a incidir, como en los últimos días, que el debate sobre esta cuestión existe desde 2017 y parece que "nunca es el momento" de abordarlo. De ahí que haya apelado al diálogo entre las fuerzas del Botànic para alcanzar un acuerdo y definir de forma pormenorizada la estructura para su aplicación.

"No es lo mismo pagar 200 euros por una noche en un hotel de cinco estrellas, que tres o cuatro euros más no les supondría mucho, que una persona que paga 50 euros por una casa rural", ha remarcado. También ha dicho que habría que estudiar si se aplica, por ejemplo, en balnearios, al tratarse de un recurso que tiene un componente de salud cuya oferta está vinculada muchas veces a ayudas públicas y no tendría sentido aplicar ese gravamen.

La vicepresidenta también ha considerado que todo el sector no está en contra: "Yo no sé por qué dicen el sector cuando quieren decir la patronal", ha indicado antes de apuntad que el sector "también son las kellys", y "a lo mejor ellas tienen otra visión de esto".