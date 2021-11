El PSOE denuncia 15 meses de retraso en ayudas a los artesanos de fiestas y el PP anuncia un millón para 2022

La Diputación de Alicante destinará a los artesanos de las fiestas populares de la provincia casi un millón de euros en ayudas en 2022 y trabaja ya en un nuevo plazo para las subvenciones concretas al sector para evitar que queden desiertas el mínimo de subvenciones posibles ante los problemas técnicos planteados por los afectados a la hora de presentar las facturas. Es el anuncio que realizaba el PP este martes para apoyar a ese sector, en el mismo día en el que, horas antes, el PSOE denunciaba la «falta de empatía» del equipo de gobierno de la Diputación al haber pasado más de 15 meses desde que se aprobara una moción, a instancias de los socialistas, para abrir una línea de ayudas para respaldar a los empresarios y artesanos ligados a las fiestas de la provincia y que han sufrido duramente el impacto de la pandemia.

El 1 de julio de 2020, por unanimidad, el pleno de la Diputación aprobaba crear una línea de colaboración económica específica con los colectivos de artesanos, artistas, empresas y profesionales involucrados de manera fundamental con el desarrollo de todas las fiestas populares de la provincia. Sin embargo, 15 meses después no se ha puesto en marcha. El diputado socialista Óscar Mengual acusó este martes a PP y Cs de generar unas expectativas «en un sector muy necesitado de apoyos y certezas, para luego no hacer nada, lo que es muy cruel». Y ponía el foco en que las ayudas a este sector por parte de la Generalitat sí las han recibido, mientras que desde la Diputación solo se han dispuesto unas subvenciones a los ayuntamientos para que adquieran adornos navideños a empresas artesanas.

No tardarían en responder a las críticas desde el PP anunciando una línea de ayudas al sector de un millón de euros para el próximo año. El diputado de Desarrollo Económico y Sectores Productivos, el popular Sebastián Cañadas, fue el encargado de realizar este anuncio que, aseguró, ya se lo trasladó hace unos días a representantes de las asociaciones de Moros y Cristianos de Villena, Alcoy y de las Hogueras, con quienes se ha reunido. Y justifica el que desde la Diputación no se haya puesto en marcha esa línea de ayudas que se aprobó hace casi año y medio por estar activas otras subvenciones de las que podían ser beneficiarios los profesionales de ese sector. El problema es que quienes se han acogido a esas ayudas no podrían haberlo hecho para otras puesto que no se pueden justificar varias ayudas con las mismas facturas.

En este sentido, la Diputación ha planteado un plazo más amplio para la concesión de las ayudas y evitar así que queden desiertas por la imposibilidad de justificarse. «No queremos que pase lo que hemos visto con la Generalitat, que ha anunciado ayudas por un importe que no gasta en su totalidad», zanja Cañadas, quien recuerda que la Diputación no puede conceder ayudas directas.