El Consell eleva a 600 millones las inversiones en la provincia en unas cuentas de récord

El trámite parlamentario para la aprobación de los que serán los séptimos presupuestos botánicos inició este miércoles formalmente su recorrido parlamentario tras ser registrado el proyecto en las Cortes. Se hizo, por primera vez, fuera del plazo marcado por la Ley de Hacienda y el Estatuto de Autonomía, el 31 de octubre, y tras un acuerdo alcanzado el sábado in extremis, tras tensos días de tira y afloja entre el PSPV y Compromís a la hora de cuadrar los números en el marco, por primera vez, de una comisión política. Con todo, el tripartito formado también por Unides Podem sigue a tiempo de dar luz verde definitiva a las cuentas antes de que acabe el año para su entrada en vigor desde el primer día de 2022.

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, desgranó los grandes números de un presupuesto con el que el Botànic eleva la presión contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por el agravio a la Comunidad en el reparto de fondos estatales. De hecho, la inclusión de la nueva partida reivindicativa de 1.000 millones ha sido sin duda la gran sorpresa del nuevo proyecto presupuestario. Se trata de una cantidad que, de igual modo que los 1.336 millones por la infrafinanciación, no se contempla en los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, no está previsto que se ingresen en las arcas autonómicas, por lo que todo apunta a que seguirán engordando la deuda regional, que supera ya los 51.000 millones. Soler recalcó que le gustaría ser «más ortodoxo» con los presupuestos, pero defendió que, mientras haya un sistema de financiación «injusto e insostenible», es legítimo el objetivo de defender que los valencianos puedan tener un gasto en servicios que converja con la media española. Y eso, enfatizó, solo se consigue con fondos suficientes. Son unas cuentas, dijo Soler, que «cumplen con la misión de abordar de forma prioritaria los retos que tenemos como país, impulsar y consolidar definitivamente la recuperación económica y mantener la inversión y gasto social reforzado que se incrementaron como consecuencia de la pandemia en esta nueva normalidad». No ocultó, eso sí, que les habría gustado cumplir los plazos legales en la presentación de las cuentas, mientras la vicepresidenta primera, Mónica Oltra, calificó minutos antes como un «éxito» el trabajo de la comisión negociadora del presupuesto y se mostró convencida de que no serán las últimas cuentas del Botànic.

De nuevo, el Consell ha tenido en cuenta esta vez el peso poblacional de Alicante a la hora de cuadrar el reparto de inversiones territorializadas. En concreto, ha reservado 1.532 millones, de los que Alicante recibirá el 39,07% del total, con 598 millones de euros, frente a los 398 del pasado año; mientras que Valencia percibirá 765 millones (49,99%); y Castellón, 167 millones (10,94%). Entre otras cuestiones, se incluye el inicio del proyecto del Rico Pérez-Arena Alicante; la continuación de la Vía Parque de Alicante o el impulso a la nueva Agencia Valenciana de Protección del Territorio de Elche.

Servicios esenciales

Soler puso el foco en que estas cuentas públicas serán las más sociales, ya que por primera vez superarán la barrera de los 17.000 millones de euros de inversión en Sanidad, Educación, Igualdad, Vivienda y Empleo. El objetivo, explicó, ha sido mantener los recursos de inversión y de personal destinados a servicios públicos esenciales en niveles de gasto semejantes a los de 2020 y 2021, cuando fueron reforzados tras la merca que se arrastraba desde los recortes de la crisis de 2008. Todo ello se traduce en que el Consell destinará cada día del 2022 un total de 47,4 millones a gasto social, de los cuales 21,47 millones serán para Sanidad; 17,31 millones para Educación; 6 millones se destinarán a Igualdad y Políticas Inclusivas; 979.711 en Vivienda y 1,60 en Empleo, hasta alcanzar el 82,23% del gasto no financiero.

Se trata de unas cuentas que Soler calificó de «excepcionales» y que buscan consolidarse como los presupuestos de la recuperación, con un incremento de las inversiones de un 58,4%, hasta superar la barrera de los 3.121 millones de euros, que incluyen los fondos extraordinarios del Mecanismo de Recuperación de la UE que incorpora el presupuesto y que estarán destinados a la reactivación de la economía, al empleo y a la transformación del modelo productivo hacia una economía más sostenible y digitalizada. Además, los presupuestos incluyen los recursos procedentes del Gobierno central, que este año se elevan hasta los 12.129,38 millones de euros.

En total, el presupuesto se incrementa en 2.340 millones de euros, de los que 1.666,5 millones de euros (71,22%) corresponden a gasto no financiero. En concreto, los recursos destinados a aquellas partidas que se destinan de forma efectiva a los ciudadanos se incrementan un 8,8% y, aunque el crecimiento es más moderado que en anteriores ejercicios, el Consell asegura haber reorientado sus prioridades para mantener el gasto social reforzado y destinar gran parte de los nuevos ingresos a políticas de desarrollo regional, económicas y de inversión. Según el proyecto presentado, la Generalitat espera un crecimiento económico del 6,3 % del PIB en la Comunidad en 2022 y un aumento de los ingresos fiscales en mayor porcentaje, según explicó Soler, porque las rentas altas y medias tienen una mayor predisposición al gasto en un escenario de recuperación y en la región son, precisamente, las que más tributan.