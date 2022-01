El PSOE se divide en la Diputación: continuidad frente a renovación

Los resultados de las primarias del PSPV-PSOE en la provincia, con una diferencia de tan solo 149 votos entre los dos candidatos, ha evidenciado la enorme división de los socialistas en Alicante. Una fragmentación que se traslada al grupo socialista en la Diputación, donde hay también dos claros bloques entre los afines a Alejandro Soler, vencedor el pasado domingo en las primarias, y los que han dado su apoyo en este proceso a Toni Francés, a la sazón portavoz del PSOE en la institución provincial. La derrota de Francés deja al alcalde alcoyano en una difícil situación para mantener esa portavocía. Dentro del grupo de afines a Soler ya se empiezan a escuchar voces que hablan de renovación, mientras que los cercanos a Francés consideran que el estrecho margen de votos que ha elevado a la victoria al ilicitano no da carta blanca para hacer una profunda revolución y apuestan por la continuidad del alcoyano al frente del grupo.

Toni Francés ni siquiera tiene una mayoría de apoyos dentro de su grupo en la institución provincial. De los 14 diputados socialistas, incluyéndolo a él, ocho han evidenciado su soporte al proyecto del que fuera alcalde de Elche, frente a los cinco que han apoyado a Toni Francés. Soler tiene el respaldo de Patricia Macià (concejal en Elche), Isabel López (alcaldesa de Xixona), José Antonio Amat (concejal en Elda), Maite García (edil en l’Alfàs del Pi), Óscar Mengual (concejal en Dénia), Manuel Penalva (teniente de alcalde en Crevillent), Fulgencio Cerdán (alcalde de Villena) y Joaquín Hernández (regidor de Dolores). Por su parte, los diputados Miguel Millana (concejal en Alicante), Carolina Gracia (edil en Orihuela), Irene Navarro (alcaldesa de Petrer), Eva Delgado (concejal en Sant Joan d’Alacant) y Miguel López (edil en Benejúzar) apostaron por el proyecto encabezado por Francés.

La decisión de cambiar o mantener al portavoz del PSOE en la Diputación corresponderá a la nueva ejecutiva que salga del congreso del 5 de febrero y que liderará Alejandro Soler. En este sentido, Soler asegura a este diario que está centrado en el proceso congresual y aún no se ha planteado nada con respecto al cambio de portavoz en la institución provincial. «Vamos a paso a paso», señala, y asegura que no hará ningún movimiento sin contar con la valoración previa y el respaldo de su futura ejecutiva. «Si hay que hacer cambios, donde sea, se harán; mi modelo es dinámico y el único objetivo es conseguir gobernar en todos los ayuntamientos y en la Diputación», zanja.

Por su parte, Toni Francés asegura estar a disposición del partido y de la nueva ejecutiva y asegura que, si le piden dar un paso atrás y dejar la portavocía a otro diputado, pondría «las cosas fáciles». «No voy a ser ningún problema», asegura el también alcalde alcoyano, quien insiste en que va a ayudar» y colaborar en el nuevo proyecto socialista para la provincia de Alicante liderado por Soler «con lealtad». «Yo sé tanto ganar como perder», señala, y solo le pide al nuevo secretario general que su nueva ejecutiva sea de «unidad» e integre a personas que han apoyado su candidatura. «No se puede construir un proyecto con un 51% de los votos», añade.

Fuentes cercanas al sector de diputados provinciales afines a Alejandro Soler, insisten en que, de haber cambios, se hagan cuanto antes. En este sentido, consideran que mantener a Francés en la portavocía da alas al presidente de la Diputación, y líder del PPCV, Carlos Mazón, que, señalan, no dudará en usar su derrota en las primarias socialistas como ataque. Mientras, desde el sector cercano a Francés señalan que sería poco inteligente el «ir a matar», refiriéndose a una gran revolución de cambios de cargos y asesores en la Diputación y otras instituciones, porque el margen de diferencia de votos fue mínimo. Recuerdan que hay otros procesos electorales internos cercanos «donde lo que te dan hoy, te lo quitan mañana» por lo que están convencidos de que la nueva ejecutiva no hará «masacres». Veremos si finalmente llega la sangre al río. De momento, sólo tres días antes del congreso hay pleno ordinario en la Diputación.

Mazón confía en mantener los acuerdos con los socialistas

El presidente de la Diputación de Alicante y líder del PPCV, Carlos Mazón, confía en que la elección de Alejandro Soler como secretario general del PSPV-PSOE no afecte a la «estabilidad» del grupo socialista en la Corporación provincial. «Ya sabéis que no acostumbro a hablar de la vida orgánica del resto de partidos, pero pensando simplemente en la Diputación, espero que no afecte a la estabilidad del grupo socialista porque hemos sido capaces de llegar a importantes acuerdos», indicó.

El presidente espera que el resultado de las elecciones del domingo no afecte a la «estabilidad» del PSOE

Mazón, que felicitó a Soler por su victoria y del que dice «es un buen amigo», asegura que el actual grupo, con Toni Francés en la portavocía, es «relativamente coordinado» y ha puesto de manifiesto los «grandes acuerdos» que ha alcanzado el equipo de gobierno de la Diputación, PP y Cs, con el PSOE en este mandato, refiriéndose a los planes de obras y a los extraordinarios. «Espero que la importante inversión que tenemos pendiente para este año vuelva a salir por consenso», manifestó. E insistió en que «lo único» que le podría preocupar del grupo socialista, tras los resultados en las primarias del domingo con la derrota del actual portavoz socialistas de la institución provincial, «es la estabilidad en la relación y el diálogo», indicó, por lo que «deseo», añadió, que el PSOE la mantenga. No obstante, a pesar de haber logrado acuerdos para sacar adelante distintas obras en municipios de la provincia, los socialistas decidieron no apoyar a PP y Cs en los presupuestos de la institución provincial para 2022, que salieron adelante con los votos a favor de los grupos de gobierno y la abstención de Compromís. Carlos Mazón sí obtuvo el respaldo de los socialistas en las cuentas de 2021. En esta ocasión, el PSOE se escudó en que la institución no se había adherido al Fondo de Cooperación del Consell.