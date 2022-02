La Generalitat triplica las ayudas a pequeños municipios con el Fondo de Cooperación que rechaza la Diputación por sexto año

La Generalitat Valenciana ha dado luz verde al Fondo de Cooperación Municipal para 2022, que se traducirá en una inyección de 40 millones de euros procedentes de fondos autonómicos y que llegará a todas las localidades de la Comunidad Valenciana. Como principal novedad, en esta edición los municipios con menor número de habitantes verán triplicado el importe mínimo a percibir. La validación de las bases para establecer el reparto se ha realizado hoy, precisamente un día antes de que la Diputación de Alicante lleve a pleno la aprobación de su proyecto inversor alternativo, el Plan + Cerca, que también pone el foco en las demarcaciones con menor número de residentes y multiplica las ayudas aplicando criterios de despoblación.

La secretaria autonómica de Cohesión Territorial, Elena Cebrián, ha presidido esta mañana la reunión de la Comisión de Seguimiento del Fondo de Cooperación Municipal, un encuentro al que también ha asistido el director general de la Administración Local, Toni Such, y en el que se ha establecido ya las bases para el reparto. Such ha adelantado que en esta edición, como novedad, los municipios con menor número de habitantes verán triplicado el importe mínimo que recibirán, pasando de 3.000 a 10.000 euros la cantidad base que recibían los pueblos más pequeños, lo que permitirá mejorar la liquidez económica de los municipios que más lo necesitan.

Such ha agradecido la colaboración de las diputaciones de Valencia y Castellón, que seguirán aportando la misma cantidad que la Generalitat a los municipios de su provincia, al tiempo que ha pedido a la Diputación de Alicante que se sume a la iniciativa con el objetivo de evitar que los municipios de la provincia sigan "discriminados" respecto a los de Castellón y Valencia al no recibir la aportación del organismo provincial. Ha defendido que con el Fondo de Cooperación Municipal se transfieren "recursos económicos incondicionados con una distribución objetiva". Además, ha instado a la institución provincial de Alicante a que reflexione para reconsiderar su posición y que "no discrimine a los municipios de su propia provincia".

El Fondo de Cooperación Municipal se ha convertido en uno de los asuntos nucleares que alimentan la batalla política entre la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante, o lo que es lo mismo, entre las dos principales instituciones lideradas por la izquierda autonómica, con Ximo Puig al frente, y la derecha, encabezada por Carlos Mazón. La institución provincial ha boicoteado por sexto año consecutivo el plan inversor promovido por el Consell alegando que el Plan + Cerca refuerza las ayudas a los municipios de menos población, que reciben más en términos proporcionales de lo que les ingresa la Generalitat. Con todo, este asunto ha alimentado la confrontación institucional y política desde hace seis años con posiciones absolutamente enfrentadas que transcienden el ámbito del poder legislativo y que tienen mucho que ver con la estrategia para marcar posicionamientos políticos.

El pasado mes de octubre, las Cortes valencianas blindaron por Ley el Fondo de Cooperación, una normativa que obliga a la Diputación a sumarse al plan de la Generalitat a partir del año 2023. La Diputación de Alicante ha registrado un recurso en contra en el Tribunal Constitucional al considerar que la norma va en contra de la autonomía provincial por su carácter obligatorio.