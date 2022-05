La Diputación confía en abrir una nueva etapa de diálogo con Cultura tras la marcha de Marzà

La Diputación de Alicante confía en retomar el diálogo con la Conselleria de Cultura roto durante la etapa de Vicent Marzà al frente del área. La salida de Marzà del Consell ha sido celebrada por el equipo de gobierno de la institución provincial y la más contundente en sus críticas ha sido la vicepresidenta primera y diputada provincial de Cultura, Julia Parra, quien le ha acusado de mantener una "política de agravios" hacia la provincia de Alicante por sus "escasas inversiones culturales". Parra confía en iniciar ahora una nueva etapa con la que asumirá la cartera, Raquel Tamarit, con quien se ha reunido en varias ocasiones en su calidad de secretaria autonómica. Todo lo contrario de lo que ha sucedido en los siete años en los que Marzà ha estado al frente del área de Cultura de la Generalitat. Parra ha criticado que, a pesar de las múltiples peticiones solicitando una reunión, el aún conseller no haya respondido afirmativamente a ninguna, a pesar de contar con intereses comunes como la gestión de los museos o hablar d elas carencias culturales de la provincia. Parra es, al fin y al cabo, por su cargo, la máxima autoridad cultural en la provincia.

Parra ha criticado que Marzà "no haya pisado" el MARQ en sus siete años en el cargo, pese a ser uno de los primeros museos de la Comunidad Valenciana y estar entre los primeros del país. Esta es, según la diputada, una muestra más de su "desprecio a Alicante", donde, asegura, ha renunciado a desarrollar una política cultural que ha tenido que asumir íntegramente la Diputación con mucho esfuerzo presupuestario. La Diputación, según sus propios informes, en su gestión y financiación del MARQ, Mubag, ADDA y el Gil Albert, aporta un importe superior a los 12 millones de euros en competencias impropias, asumiendo un coste financiero, que según denuncia PP y Ciudadanos, no realizan las diputaciones de València y Castellón, puesto que se hace cargo la Generalitat Valenciana. Desde el departamento que dirige Julia Parra consideran que el Consell debería asumir de forma inmediata esta cuantía para superar esta brecha cultural. "A Marzà sólo le ha interesado la inmersion lingüística", ha lamentado la vicepresidenta de la Diputación, quien ha recriminado a Marzà su escasa presencia en la provincia "que no ha visitado mucho ni se ha ocupado de conocer la realidad de los municipios que no son valencianoparlantes".

Para abrir una nueva etapa, la diputada de Cultura pedirá una reunión urgente con la nueva consellera, Raquel Tamarit, con quien ya ha mantenido encuentros en anteriores ocasiones para tratar del problema generado por la falta de inversiones de la Generalitat. Julia Parra confía en que, a partir de ahora, se creen nuevas vías de diálogo y se pueda llegar a buen puerto en lo que respecta al "agravio cultural que llevamos sufriendo muchos años y perjudica a todos los ciudadanos de esta provincia". La diputada se ha mostrado esperanzada en aprovechar la que considera "última oportunidad" de enmendar una situación "de discriminación histórica" que, zanja, "tiene que acabar".