Oltra descarta dimitir y carga contra las acusaciones de la Fiscalía por el caso de abusos

Cada comparecencia de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, es más monotemática en torno a su complicado horizonte judicial. La última prueba de ello se ha vivido este viernes, tras la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en la que, de las diez preguntas que se le han hecho a la lideresa de Compromís, nueve han sido para cuestionarle sobre el escrito de la Fiscalía en el que se respalda la competencia del Tribunal Superior de Justicia para imputar a la máxima responsable de la Conselleria de Políticas Inclusivas por la supuesta ocultación del caso de abusos a una menor tutelada, por el que fue condenado su por entonces marido. Por su parte, la derecha sigue con su estrategia de desgaste de la vicepresidenta, en un intento de forzar su salida del Consell por la puerta de atrás.

El ministerio público imputa a la vicepresidenta la posible comisión de tres delitos: prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. Ante estas acusaciones, Oltra ha descartado dimitir. “Y menos tras leer el informe de la Fiscalía”, ha asegurado, después de cargar contra las acusaciones del ministerio público. “Lo que se está diciendo es que trece personas, cada una de su padre y de su madre, han mentido al juez para protegerme a mí. Si para la Fiscalía la verdad de trece personas es imposible, este país tiene un problema. Como cuando la verdad se convierte en increíble. Y no solo es el problema de la extrema derecha, que se está manifestando. Lo es de defensa democrática”, ha añadido.

La situación por la que está atravesando empieza a hacer mella en la consellera de Igualdad, que muestra una imagen erosionada y ofrece algunas respuesta cortantes, como cuando se le ha preguntado sobre si se siente respaldada por el pleno del Consell. “No se ha hablado del tema, me siento respaldada y afronto esta situación con la misma paciencia que he mostrado en todo el proceso”, se limitó a contestar. Tampoco quiso marcar ninguna línea roja sobre su futuro en el Gobierno del Botànic. Considera que no es el momento de depurar responsabilidades políticas, al insistir en que desde la conselleria en la que es titular no se ha cometido “nada ilícito ni deshonesto”.

En paralelo, el Partido Popular ha vuelto a cargar contra Oltra tras conocerse los tres posibles delitos sobre los que le acusa la Fiscalía y, en su estrategia de desgaste del Gobierno del Botànic, también apunta en la dirección del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, al que le pide que tome cartas en el asunto y destituya a su vicepresidenta. “Oltra deba abandonar su victimismo y asumir la responsabilidad. La víctima no es ella, es una menor a la que no se le creyó y se intentó criminalizar”, ha manifestado en la mañana de este viernes la portavoz adjunta del grupo popular en las Cortes y vicesecretaria de Política Social del PP, Elena Bastidas. Sobre Puig, la portavoz de los populares ha señalado que tiene que “velar antes por los intereses de los valencianos que por salvar la figura de su vicepresidenta” y que “su falta de reacción lo hace cómplice de esta situación”.

Ciudadanos también se ha sumado a los ataques contra Oltra iniciados este viernes por parte del PP y, en la misma línea que los populares, también ha puesto al presidente de la Generalitat en el centro de la diana. “Es una vergüenza que siga siendo vicepresidenta; si no se va a su casa, que la cese Puig”, ha pronunciado la síndica de Cs en las Cortes, Ruth Merino. La formación naranja cree que Oltra tiene que abandonar los cargos de vicepresidenta y consellera porque “ha dejado de ser ejemplar y ha mentido a todos los valencianos”. Los liberales también consideran que, en su actual situación, “no está capacitada” para seguir siendo la responsable del bienestar de los más vulnerables, tanto por la gestión que ha realizado como por la posición judicial en la que se encuentra, al borde de una cada vez más previsible imputación.