El PPCV ha sido el primero en reaccionar tras producirse la dimisión de Mónica Oltra, después de que la semana pasada fuera imputada por el TSJCV por la gestión del caso de abusos de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana. Los populares se han manifestado a través de su líder autonómico, Carlos Mazón, quien ha querido poner el foco en los pasos que ha dado los últimos días el presidente del Consell, Ximo Puig. “Durante demasiado tiempo Puig no ha asumido ninguna responsabilidad ni ha tomado ninguna decisión sobre un asunto que es abominable. Finalmente ha tenido que ser Oltra la que decida por él”, ha dicho en primer lugar el alicantino. A continuación, ha lamentado que desde la Generalitat sigan “sin pedir perdón a estas alturas a Maite, la única víctima de todo esto”, lo que Mazón califica como “el principal bochorno de la Comunidad Valenciana”.

Antes de que se conociera la dimisión de Oltra, el presidente del PPCV ya había reprochado a Puig que dijera el lunes que no estaba para fiestas, mientras no tomaba ninguna decisión sobre Oltra. Mazón había criticado que Puig no hubiera actuado ni al conocer la sentencia que condenaba al abusador, exmarido de la vicepresidenta del Consell, ni tras la imputación de Oltra por la gestión que hizo su Conselleria, la de Igualdad y Políticas Inclusivas, de esos abusos. "Esta fiesta, que para mí es un bochorno, la podía haber evitado hace muchos meses", había asegurado Mazón en referencia al acto festivo que celebró Compromís el sábado en València, en el que la coalición arropó a Oltra, una de sus principales dirigentes. El presidente regional del PP se preguntaba por qué Puig no había evitado esta situación y por qué seguía sin hacerlo. "¿Cómo es posible que desde que conocimos la sentencia de los abusos hace muchos meses el presidente no haya tomado ninguna decisión?", planteaba. Para Mazón, "a esta situación de fiesta y bochorno no habría que haber llegado, y se ha llegado por Puig".