Entre anuncios de nuevos servicios sociales, referencias a la labor hecha por Mónica Oltra durante sus siete años en el Botànic y guiños constantes a Alicante y la importancia de la vertebración de la Comunidad Valenciana en sus territorios del sur. Así ha sido el discurso con el que se ha estrenado la nueva vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, en las Cortes valencianas. Entre sus anuncios se encuentran la universalización de la educación gratuita de los 0 a los 3 años, catorce centros de servicios sociales y más becas de comedor. Por su parte, la defensa que ha realizado de la herencia recibida de manos de Oltra le ha supuesto los ataques en bloque de los partidos de derechas, que le piden que se desligue de la etapa de su antecesora.

Entre los anuncios relacionados al departamento que dirige, ha señalado que en el primer trimestre de 2023 se recuperarán y pondrán en marcha un total de catorce centros del Instituto Valenciano de Servicios Sociales, entre ellos, los primeros centros de día de mayores de gestión directa. Del mismo modo, ha anunciado cuatro decretos que desarrollarán la ley de Servicios Sociales Inclusivos: el que regulará los órganos y procesos de participación; el de la creación de comités de ética en este ámbito; el que regulará la tipología de los centros; y el que regulará la calidad de los servicios sociales.

En su discurso, la crevillentina le ha otorgado mucho protagonismo a Alicante desde su nueva posición como vicepresidenta. Ha dedicado una parte amplia de su intervención a la vertebración, en la que ha manifestado que “para la distancia no existen soluciones mágicas”. Igualmente ha advertido de que “si continuamos formulando mal las cuestiones, continuaremos generando ese malestar incómodo que nos hace pensar equivocadamente que toda la Comunidad Valenciana está vertebrada salvo unas excepciones que no requieren especial atención, excepto para su uso oportunista y partidista”. Por ello, ha defendido que “el sur debe ser protagonista de sus desafíos” y la Generalitat debe ofrecer “los medios y la ilusión”, no “hundirla bajo el peso de promesas de difícil ejecución”. Ha subrayado que la sociedad civil alicantina debe activarse por sí misma y la provincia “debe sentirse copropietaria y coprotagonista de la aventura valenciana”.

También ha enumerado un “conjunto de pequeñas revoluciones irreversibles, como describe siempre Mónica Oltra”. Las menciones a la ex número dos del Consell han centrado los reproches de la oposición, en la que han ejercido como portavoces Elena Bastidas (PP), María Quiles (Cs) y Ana Vega (Vox). Bastidas le ha reprochado la “falta de entusiasmo” y la “intención de temporalidad” con la que asume el cargo. Para Quiles, sus expectativas se han venido abajo “con la reivindicación al legado de Oltra”. “¿No quiere ser algo más que la marca blanca de Oltra?”, ha agregado. Por último, Vega ha asegurado tener “pocas esperanzas” de que haya un cambio respecto a la gestión de Oltra y le ha afeado la reunión que mantuvo el lunes con el Síndic de Greuges, Ángel Luna, quien se ha mostrado muy crítico con su antecesora.