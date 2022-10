Giro de 180 grados en apenas una semana, siete días en los que el devenir de los acontecimientos ha dinamitado el consenso en Compromís. La asamblea de los valencianistas en la ciudad de Alicante ha cerrado la puerta a pactar una lista de unidad de cara a las elecciones de 2023. De esta forma, los tres partidos que integran la coalición -Més, Iniciativa y Els Verds- confeccionarán la candidatura compartida a través de la fórmula de primarias abiertas a la ciudadanía.

Un mínimo del 75%. Ese es el margen mínimo de apoyos que, según los estatutos de primarias aprobados por Compromís, debía de recibir la opción para explorar una lista de consenso. El pasado lunes, 27 de septiembre, la ejecutiva de los valencianistas en Alicante aprobó por unanimidad abrir una ronda de negociaciones para pactar una lista de unidad. Todo parecía ir sobre ruedas en un momento en el que, además, el partido ha apostado por huir de la confrontación, del enfrentamiento interno, y buscar puntos en común en un momento en el que está en juego retener la Generalitat. No obstante, la asamblea de Compromís Alicante rechazó este miércoles lo que acordó la ejecutiva. El 56% de votos a favor, frente al 43% en contra, no ha sido suficiente para mantener abierta la vía del pacto. Por tanto, todo aboca a un escenario de primarias, que se celebrarían en febrero. Con todo, hasta entonces se puede retomar de nuevo el diálogo para tratar de formalizar un pacto sin sacar las urnas en clave interna.

Iniciativa ha sido la fuerza que, de forma mayoritaria, ha apostado por acudir a un escenario de primarias, aunque su portavoz en Alicante y aspirante a liderar la candidatura, Rafa Mas, ha votado por la opción del consenso. Lo mismo ha hecho el actual líder de Més, Natxo Bellido, que también cuenta con el respaldo de los suyos para optar a encabezar un tercer mandato.

Durante la asamblea, uno de los discursos más duros lo ha pronunciado el exconseller de Transparencia Manuel Alcaraz. Según asistentes a la reunión, ha cuestionado el modelo de primarias en general, no sólo en Compromís, por las disfunciones que provocan. Cabe recordar que en los procesos de los valencianistas, los candidatos concurren en solitario, compitiendo entre ellos, para, después, verse abocados a conformar un equipo municipal entre los que obtienen representación. En determinados sectores del partido se cuestionaba que, en este caso, las diferencias no obedecen a cuestiones ideológicas. Con un matiz: la incapacidad a la hora de pactar listas de consenso va a provocar que las relaciones, a partir de ahora, no sean especialmente cómodas entre los socios de la coalición.

La decisión adoptada por la asamblea viene condicionada por los últimos hechos registrados en el seno de la coalición, con un trasfondo en clave autonómica. La decisión del diputado nacional Joan Baldoví de dar un paso al frente para encabezar la lista autonómica ha levantado ampollas en Iniciativa, el partido de Mónica Oltra. En el reglamento de primarias acordado por los valencianistas se incluyó, precisamente, una cláusula específica para poder integrar a la ex vicepresidenta de la Generalitat como número uno en el caso de que se archivará la causa judicial que existe contra ella. Esta disposición abría la puerta a situar a Oltra al frente de la candidatura aunque se hubiera celebrado ya el proceso de primarias. La decisión del diputado nacional ha sido valorada en determinados sectores de Iniciativa como un desafío, al no haber esperado hasta febrero, que es cuando está establecida la fecha de primarias, con el objetivo de poder comprobar si, para ese entonces, la situación de Oltra está resuelta en los tribunales. Ese fue uno de los motivos por los que Iniciativa, con la vicepresidenta de la Generalitat Aitana Mas como principal representante institucional, dio plantón el pasado sábado a Baldoví en un acto previsto en Alicante.

La encrucijada de la lista cremallera

El reglamento aprobado por Compromís recoge que Més e Iniciativa se garantizan el reparto de los dos primeros puestos de las candidaturas en la ciudad de Alicante. No obstante, los líderes de ambas formaciones en la capital provincial, los ediles Natxo Bellido y Rafa Mas, respectivamente, no podrían repartirse el número uno y número dos de la próxima lista. La norma obliga a una lista cremallera que permite que los dos primeros puestos estén reservados a mujeres. También a un hombre y a una mujer, pero no a dos hombres. Compromís cuenta en estos momentos con dos concejales en el Ayuntamiento, que son, precisamente Bellido y Mas. En 2019, el representante de Iniciativa concurrió como candidato y en el segundo puesto se integró Sonia Tirado, quien acabó renunciando al acta tras ser nombrada directora general de Innovación. Eso fue lo que posibilitó que Mas asumiera el acta de concejal que quedó libre.