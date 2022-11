“Puig solo puede pedir perdón a las mujeres valencianas porque hay más delitos, más delincuentes en la calle y menos juzgados para defenderlas”. Así lo ha señalado el director de campaña del PPCV, Miguel Barrachina, tras la reunión que ha mantenido con el presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicent Mompó, los portavoces de Justicia en el Congreso y en el Senado, Luis Santamaría y Fernando de Rosa, y representantes de las seis partidas judiciales de la provincia de Valencia que a partir de enero se van a quedar sin juzgado de género. El presidente autonómico de los populares, Carlos Mazón, no ha podido participar finalmente en esta reunión.

Con motivo del día de la eliminación de la violencia contra la mujer, Barrachina ha querido enviar “todo el afecto, consideración y cariño del PPCV a las mujeres valencianas víctimas de la violencia machista y singularmente a esas cien mujeres valencianas que viven pendientes de cuando serán excarcelados esa serie de agresores sexuales y pederastas que, merced a la nueva norma, a permitir que salgan a la calle antes de hora. También nos acordamos de Maite, la niña abusada por el exmarido de Oltra motivo por el cual hasta 16 miembros de la actual Conselleria de Igualdad están imputados. Nuestro apoyo a todas ellas”.

Pancarta

El director de campaña ha señalado que “la pancarta detrás de la cual se va a esconder Ximo Puig solo puede decir una cosa: perdón. Debe pedir perdón por haber permitido ese nivel de desprotección a las mujeres maltratadas y por permitir que salga adelante esta ley del Sí es sí que puede excarcelar hasta cien maltratadores que ya han solicitado una rebaja de pena”. En este sentido, Barrachina ha recordado que en el último año se ha registrado un 54% más de agresiones sexuales en la Comunidad Valenciana.

Además, Barrachina ha indicado que “Puig también debe pedir perdón por el cierre indiscriminado de nueve juzgados en la Comunidad Valenciana, situación que deja en doble desprotección a las mujeres. Más delitos, más delincuentes en la calle y menos juzgados para defenderles”.

El PPCV va a presentar iniciativas en las instituciones y en cada municipio afectado para evitar el cierre de estos juzgados. También la próxima semana tendrá que comparecer la ministra de Justicia en el Congreso y dar explicaciones al portavoz de Justicia, Luis Santamaría, y, en el Senado, el secretario de estado de justicia tendrá que responder a Fernando de Rosa.

Por su parte, el presidente provincial del PP en la provincia de Valencia Vicent Mompó ha señalado que “las mujeres no son números y no se trata de si los juzgados son sostenibles o no. Muchos servicios básicos no son sostenibles, pero son servicios que hay que dar como el de los juzgados especializados en violencia de género. No se entiende esta decisión del gobierno”.

Doble victimización

Mompó ha indicado que “las mujeres de estos municipios sufrirán una doble victimización: la derivada de la acción delictiva y la provocada por tener que trasladarse a otro partido judicial para ser atendida por la Administración de Justicia”.

“No puede ser que el 25N estemos hablando de que los delincuentes vayan a salir antes de lo que toca y que sea más complicado ahora poner denuncias a las mujeres según donde residan. Es una barrera más que se les pone a las víctimas, teniendo que desplazarse a otras poblaciones en taxi. No tiene ningún sentido y, ya que no hemos podido impedir que se tome esta decisión, sí que pretendemos que el gobierno se replantee la medida y que en un tema tan delicado recapaciten y rectifiquen”, ha concluido.

Los partidos judiciales afectados son Quart de Poblet, Carlet, Xátiva, Moncada, Catarroja y Picassent, Villajoyosa, Novelda y San Vicente del Raspeig.