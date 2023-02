Hace siete meses que sustituyó a Mónica Oltra como número dos del Consell. Si tuviera que quedarse con un acierto y un error, ¿cuáles serían?

No he tenido todavía tiempo de pararme a pensar en todo lo que he vivido en estos siete meses tan intensos, pero el acierto ha sido haber contribuido a aprobar los octavos presupuestos, que han vuelto a marcar la diferencia en un gobierno estable. ¿El error? Al principio quizás fue sentirme demasiado presionada por lo que representaba mi antecesora, y querer estar a la altura de las circunstancias. Eso me impidió poder llegar a todo. Después de unas semanas, se fue equilibrando todo y entendí que cada una es como es. Cada persona tiene su forma de liderar y no quiere decir que una lo haga mejor que la otra.

¿Se da por superada la crisis de Mónica Oltra?

El caso sigue abierto y la instrucción sigue en marcha, y, por tanto, esa parte no se ha resuelto, pero, en estos meses, se ha visto que el Botànic ha continuado funcionando igual que previamente.

Estuvo con Oltra en una de sus primeras reapariciones públicas. ¿Episodios como éste pueden acabar penalizándola?

No tengo que esconderme ni esconder a ninguna de las personas que trabajan conmigo o que han trabajado conmigo. Todo el mundo tiene claro que somos dos personas diferentes, dos personas que han ocupado un mismo cargo, y, cuando he tenido la necesidad de consultar o de preguntar alguna cuestión, así lo he hecho.

¿En qué medida ha sido un lastre para su gestión el hecho de que una parte de su equipo esté imputado?

Siempre he hablado del respeto a la Justicia, del respeto a los procesos judiciales y a los tiempos que se han marcado. Estamos en un momento muy inicial de ese proceso judicial en el que simplemente la gente que está siendo imputada está yendo a declarar para poder aportar su versión sobre aquellas cosas que se le preguntan y, por lo tanto, no entiendo que deba tener mayor transcendencia.

¿Y cómo condiciona que aún permanezca parte del núcleo duro de Mónica Oltra?

El núcleo duro de Mónica Oltra entiendo que es todo el mundo que está en la conselleria, porque son cargos elegidos en 2019. Además, habría sido bastante inconsciente hacer un relevo total de los cargos quedando ocho o nueve meses de gobierno, y antes de una campaña electoral, sobre todo porque se ha hecho un trabajo ingente en los últimos años en todas las ramas de la conselleria. Si el trabajo está bien hecho y hay muchísimas personas que se han dejado la piel para que las políticas salgan adelante, no tenía sentido cambiar el equipo.

La Renta Valenciana de Inclusión, la dependencia o la gestión de los centros de personas mayores son algunos de los frentes que aún tiene abierto su departamento. ¿En qué se ha fallado?

Desde que entré, siempre lo dije. Con el tiempo que quedaba, era imposible poder implementar políticas nuevas. Solo por la tramitación burocrática, prácticamente es un año. Lo que quería era intentar consolidar aquellas políticas que estaban funcionando. A partir de ahí, hemos conseguido también cosas importantes, como, por ejemplo, la homologación salarial en servicios sociales.

En cualquier caso, ¿hay margen de mejora?

Evidentemente. Agilizar plazos en cualquiera de las políticas de mi conselleria es prioritario, porque estamos hablando de políticas que están dirigidas a sectores vulnerables, pero también la calidad de la atención que prestamos a las personas.

¿Por qué están costando tanto las reversiones en el área de los servicios sociales?

Para privatizar, el camino es muy sencillo, pero el camino inverso, el de devolver los servicios al sistema público, no estaba contemplado y nunca se había hecho. Hay trabas que tenemos que solventar y, sobre todo, no es tan sencillo por el número de residencias. Lo que hemos decidido es empezar en 2023 por algunos centros más pequeños que tienen que ver con la con la infancia. Se trata de dos proyectos piloto de reversión, para ver cómo van a ser esos procesos y, a partir de ahí, continuar con las reversiones en el resto de ámbitos de la conselleria.

El Síndic de Greuges les acusa de obstaculizar sus investigaciones. ¿Por qué?

No lo comparto, sobre todo porque hemos pasado de siete inspectores e inspectoras a 40, y hemos puesto a disposición de esa inspección todos los recursos de los que dispone la conselleria. Además, la inspección de servicios sociales hace su propia hoja de ruta, no está dirigida por la conselleria. Bajo su criterio, establecen cómo, cuándo y por qué se van a hacer las inspecciones en cada uno de los centros.

¿Cómo son las relaciones con el Síndic de Greuges ?

Nunca he tenido una mala relación con el Síndic de Greuges. De hecho, fue una de las primeras entrevistas que quise tener cuando accedí al cargo. Colaboramos en todo lo que nos pide la Sindicatura de Greuges.

¿Ha hablado con Mireia Mollà tras su destitución?

No.

¿Le preocupa los pasos que pueda dar ella y su entorno con unas elecciones en mayo?

Si me hubiese preocupado, no hubiera tomado la decisión que tomé en su momento. Si pensara en mis perspectivas personales, esa decisión las complicaría mucho, pero tomé decisiones pensando en mi responsabilidad como vicepresidenta y pensando en el Gobierno al que represento.

¿Qué ha cambiado tras la salida de Mireia Mollà?

Hay un gobierno más cohesionado, y ha habido solución también a una de las cuestiones pendientes desde muchos meses atrás. Hemos llegado al 25 de enero dando respuesta a los proyectos de fotovoltaicas que teníamos en marcha.

¿Cómo acaba Compromís en un proceso de primarias tan tenso como el que se vive en Alicante?

Siempre propuse hacer una lista por consenso para las autonómicas o, a malas, hacer unas primarias por equipos, que me parecen más cohesionadoras y más propias de un partido que conforma un gobierno. Aún así, las negociaciones nunca son fáciles, había diferentes puntos de vista, y, al final, se decidió establecer el mismo modelo de 2019.

¿Qué es lo que separa a las diferentes candidaturas que concurren en estos momentos a las primarias en la provincia?

Hay diferentes puntos de vista de funcionamiento interno de la coalición, incluso rencores personales, pero las primarias son otra cosa, o deberían serlo. Siempre las hemos planteado desde la perspectiva de quiénes son las personas que pueden representar mejor a las diferentes comarcas en cada una de las circunscripciones y cuál es el proyecto político de cada una de las personas que decide presentarse. Por tanto, no tenemos que perder ese punto de vista, que es sobre el que se va a votar. Todo lo demás son debates que tienen que quedar para el seno de la propia coalición.

Después de todo lo ocurrido, ¿en qué medida este proceso de primarias puede acabar debilitando más a Compromís?

Las primarias no son un proceso para debilitarnos sino que deberían servir para reforzarnos, y sobre todo para movilizar a la militancia, pero para eso tendrían que enfocarse desde el punto de vista para el cual están pensadas.

No se están enfocando, pues, en ese sentido...

Hay discursos para todo. Cada candidato o candidata lo enfoca desde una perspectiva, y me parece legítimo, pero las primarias deben estar enfocadas a conseguir un tercer Botànic. Además, las primarias en Alicante tienen otro componente especial: el Botànic se va a decidir en las comarcas de Alicante y, por lo tanto, debemos tener la candidatura más potente con aquel proyecto político que de verdad sea un elemento combativo contra el pasado, que ya conocemos que representa el señor Mazón, y, sobre todo, un proyecto político que combata las políticas de la extrema derecha.

¿Las primarias en Alicante son una desautorización a la vicepresidenta del Consell?

No están planteadas desde esa perspectiva. No sé si alguien las plantea como tal.

¿Habrá pacto in extremis con Gerard Fullana?

Yo establecí una conversación con él hace un mes más o menos, y fue la propuesta que le trasladé.

Si pierde, ¿aceptaría que se le cediera el primer puesto, como plantean desde ciertos sectores?

He roto muchos techos de cristal en los últimos años como para ahora tener que acceder a un puesto desde una perspectiva más paternalista que de reconocimiento del trabajo que he realizado. Si la militancia de Compromís entiende que no tengo que liderar el proyecto por Alicante cuando lo vengo liderando en los últimos cuatro años, tengo que escuchar el mensaje.

¿En qué se traduce eso? ¿Dimitirá si no gana?

Obviamente tendré que tomar decisiones. Nunca seré un obstáculo ni para Compromís ni para todo aquello que representa.

¿Influye aún hoy la división Iniciativa-Més?

Compromís tiene que pensar en qué quiere ser de mayor y, en este caso, no se trata de plantear una batalla entre dos partidos dentro de una misma coalición, sino de sopesar quién es la persona que puede encabezar esa lista y las demás que pueden representar mejor los intereses en el Parlamento, las personas que pueden llegar a una mayor cantidad de gente, que hayan demostrado un trabajo por esas comarcas, que hayan trabajado en descentralizarlas... En esta legislatura hemos tenido a cuatro personas en el Gobierno, tres de ellas en Alicante y una de ellas vicepresidenta. Si alguien le pone el acento alicantino al Botànic es Compromís, y por primera vez estamos descentralizando y haciendo aquello que venimos reivindicando.

En diciembre se autodescartó como candidata a la Generalitat y dejó vía libre a Baldoví, que este sábado, a su vez, volvió a respaldarle como número uno por Alicante...

Baldoví es nuestro candidato a la Generalitat, y puede hacer un papel importante a la hora de poder ser ese pegamento dentro de Compromís. La gente valora el trabajo que ha hecho en el Congreso durante estos años. En 2011 ambos nos presentamos al Congreso, él por Valencia y yo por Alicante. Cuando no salí, le di la enhorabuena y él me contestó que no me preocupara, que las comarcas de Alicante iban a estar representadas por él en el Congreso de los Diputados, y lo ha cumplido.

¿Puede penalizar a la posibilidad de un tercer Botànic que Podem y EU vayan por un lado y Compromís por otro?

No. De todas formas, es una cuestión que tienen que valorar las otras dos fuerzas que componen Unides Podem. Compromís siempre ha sido una coalición abierta a la participación de aquellas personas que han tenido las mismas inquietudes que tenemos en Compromís, pero hay espacio político para reeditar ese tercer Botànic con las tres fuerzas que ahora mismo lo componemos.

Lo lógico es que cada uno de los socios del Botànic quiera marcar ahora perfil propio. ¿Puede tensar eso las relaciones?

Si tensionar es explicar cada uno desde su punto de vista cuáles son sus perspectivas, estamos de acuerdo, faltaría más, o seríamos un único partido. Si tensionar es ir a la bronca o manifestar inquietudes más allá de lo razonable, no estoy de acuerdo con esa manera de funcionar. Es un error tensar el Botànic desde una perspectiva electoral porque vamos a querer ir a un tercer Botànic y a querer funcionar como un único gobierno, que es como hemos funcionado en estos ocho años.

¿Se ha hecho todo lo posible en la defensa del Tajo-Segura?

Sí. El Botànic ha sabido conjugar la responsabilidad que tiene como gobierno y, sobre todo, también reivindicar lo que es importante para las comarcas del sur de la provincia de Alicante, y todo eso desde una perspectiva de responsabilidad máxima, no desde la confrontación para conseguir el rédito electoral. Tenemos que canalizar junto con el Gobierno las medidas que sean necesarias, y eso pasa por tener una política seria en el tema del trasvase, por la depuración de las aguas del Jarama cuando entroncan con el Tajo, por la comisión de seguimiento, y por la revisión anual de los caudales, que hemos conseguido a base de mucha pelea.

Alicante en general y la Vega Baja en particular son las zonas más complicadas para Compromís. ¿Tiene solución hoy por hoy?

Lo que tenemos que hacer es continuar explicando la gestión del Botànic y continuar con la descentralización, que la ciudadanía nos perciba a su alcance, que vea que no todo es València, pero también tenemos que incrementar esa presencia institucional en cada una de las comarcas, y visibilizar las necesidades y los problemas de la ciudadanía.

Si se reeditara el tercer Botànic, ¿se ve como vicepresidenta?

Me veo donde la gente de Compromís quiera que esté. Siempre estaré a disposición de Compromís y, faltaría más, también del Botànic.

Aitana Mas: «La izquierda también sabe gestionar la economía, no solo política social o educación»

Compromís se ha puesto del lado del PSPV en las críticas de Podemos a Juan Roig. ¿Puede desestabilizar eso el Botànic?

Ya dije que no había que poner el dedo sobre ninguna persona, pero también hay que tener en cuenta que siempre se dice que la izquierda no sabe gestionar la economía, cuando hemos sido el Gobierno con los datos del paro más bajos de la historia de la Comunidad y vamos a hacer la mayor inversión industrial. Todo eso lo hemos hecho liderando una conselleria como la de Economía en Compromís. Es importante que salgamos a la calle a decirle a la gente que la izquierda también sabe gestionar la economía, no solo sabemos de política social, de educación o de sanidad. Por otro lado, la responsabilidad del Gobierno central es vigilar que las medidas que se han adoptado se estén cumpliendo, y, si no es así, que impere el diálogo, o no tendría sentido rebajar el IVA.

¿Sería partidaria de topar el precio de los alimentos?

Sí.

El PSOE va a modificar la ley del ‘solo sí es sí’. ¿Cómo lo ve?

Si había alguna brecha, por pequeña que fuera, era importante atajarla, si bien también debemos tener la perspectiva de que la modificación sólo será para los casos futuros, y siempre teniendo en cuenta que la ley del ‘solo sí o sí’ nos hace avanzar, nos dota de mayores recursos, y nos coordina mejor a las administraciones y a todos los agentes que intervienen en este proceso para erradicar esta lacra.