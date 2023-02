Tras dar a conocer sus planes en materias como la fiscalidad, la vivienda y, en particular, en las últimas semanas, la sanidad, el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, sigue desgranando las medidas que quiere poner en marcha en caso de convertirse en presidente de la Generalitat tras las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo 28 de mayo. Este miércoles fue el turno de la educación, un terreno en el que el dirigente popular se comprometió, entre otros aspectos, a culminar el Plan Edificant en el curso 2024-2025 y a aumentar en 180 millones la dotación que se destina a las becas de comedor.

Abandono

El líder del PPCV encuadró estas iniciativas dentro de un plan para «revertir el abandono» que, a su juicio, está sufriendo la educación pública en la Comunidad Valenciana. «La palabra abandono es la que mejor define la situación actual de la educación pública en la Comunidad», insistió Mazón, antes de denunciar el «el fracaso del plan de construcción de infraestructuras educativas», ya que aseguró que queda el 80% por cumplir del actual Plan Edificant. También desplegó un listado con los datos de los centros y manifestó que, 64 de ellos, «no solo no están en fase de construcción, sino que no están licitados». Este hecho lo achacó a un «síntoma de un Gobierno que no trabaja y que miente en su apuesta por las infraestructuras educativas».

En sus críticas a la gestión del Consell en este terreno, Mazón fue un paso más allá y lo atribuyó directamente a un «fracaso después de ocho años de Gobierno de Puig, de Compromís y de Podemos en la Comunidad», una situación que cree que se reproduce en las tres provincias de la autonomía. Ante el panorama que describe, el dirigente indicó que el programa electoral del PP recogerá «el diagnóstico y las recetas para reforzar la educación pública», al tiempo que expresó su compromiso con la educación gratuita de cero a tres años, «sin burocracia, universal y con libertad para elegir».

180 millones

Por otra parte, destacó la ampliación de las becas de comedor a todos los niños en situación de riesgo de pobreza severa en la Comunidad, que actualmente son 192.000. «Más del doble de los que ahora se están cubriendo», afirmó. Esta medida fue tasada por el propio Mazón en 180 millones más al año, cantidad que aplicarán de «manera inmediata» a partir del próximo curso. «Llega el momento de denunciar y contrastar, pero también de reaccionar contra esta situación de abandono. Tenemos que reforzar la educación pública sobre la base de la libertad educativa, la cultura del esfuerzo, y el refuerzo y prestigio al profesor. En nuestro programa vamos a incluir propuestas de sentido común para que se potencie la lucha contra el abandono escolar», apostilló.

Mazón también aprovechó su comparecencia para abordar un tema de actualidad relacionado con la educación: la dimisión del equipo directivo de un instituto de la localidad valenciana de Mislata con quince alumnos con conductas suicidas al sentirse desamparado por la Conselleria de Educación. «No puede ser que hayan dimitido ante el desamparo de la Administración por su falta de respuestas. No podemos permitir que la situación se prolongue. Vamos a exigir una investigación al respecto ante la falta de atención por parte de Educación», finalizó.