Compromís celebró ayer en el Parc Central de València y bajo el lema de «la força de la proximitat», el acto de presentación de sus candidatos a alcaldes y alcaldesas a las elecciones del 28 de mayo. El encuentro contó con la presencia del diputado y candidato del partido a la Generalitat, Joan Baldoví, quien dedicó la mayor parte de su intervención a destacar los avances impulsados por la coalición valencianista en el Botànic.

Recordando la película «Qué bello es vivir», imaginó «qué hubiera pasado» en la Comunitat Valenciana si Compromís no hubiera formado parte del Consell. Así, el diputado aseguró que Ribera Salud «seguiría repartiéndose beneficios», que los conductores seguirían pagando las ITV «más caras del Estado» y que las personas en riesgo de exclusión no cobrarían la Renta Valenciana de Inclusión. También afirmó que miles de alumnos de Primaria seguirían estudiando en barracones y no dispondrían de los libros gratis de Xarxa Llibres, mientras 15.000 maestros que ahora trabajan en colegios valencianos se habrían quedado en Cataluña o las Baleares.

Baldoví reivindicó para su partido los programas de empleo, las residencias para personas discapacitadas o la desaparición del monumento franquista en Castelló. Además, aseguró que sin Compromís, se habría «perpetrado la ampliación del puerto de València».

Pese a todos estos avances, Baldoví reconoció que aún «queda mucho por hacer» en materia de vivienda y financiación, así como de protección de la industria, la agricultura, la lengua y la cultura. Por eso, dijo, las elecciones del 28 de mayo «no van de lo que pasa a 300 kilómetros de aquí, de lo que digan Ayuso, Feijóo, Sánchez o Abascal, sino de lo que pasa aquí».

Antes de que Baldoví cerrara el acto en el Parc Central, intervinieron el alcalde de València, Joan Ribó, Paula Espinosa (Els Verds), el diputado y candidato a las Cortes por Castelló, Vicent Marzà, la vicepresidenta de la diputación, Maria Josep Amigó, y la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas.

En su intervención, Mas también reivindicó el papel de la coalición en el impulso de la renta de exclusión, la reversión de los hospitales privatizados, la dinamización de los polígonos industriales o la tasa turística. Y se marca «como reto» para la próxima legislatura una mejora en igualdad que, pese a los avances, sigue «sin ser real ni efectiva». Ante ello, anunció que «la primera ley que propondremos en el Botànic III será una ley valenciana de Igualdad pionera» en España.

Ribó, por su parte, recordó que València era con el PP «la capital de la corrupción» y que ahora «hemos sido capital mundial del diseño y de la alimentación sostenible. Como «problema» aún a resolver, el candidato de Compromís señaló el del acceso a la vivienda. Por último, Marzà reivindicó la «soberanía energética» de los valencianos «sin macroproyectos» y el papel de Baldoví en la defensa desde Madrid del sector cerámico castellonense.