Ya lo había venido dejando claro tanto el secretario general del PSPV-PSOE y jefe del Consell, Ximo Puig, como la propia cúpula del partido en los últimos días. Las listas con las que concurren a las elecciones autonómicas el próximo 28 de mayo estarían marcadas por la renovación, muchos independientes, una presencia de alcaldes bastante contenida y nada de altos cargos del segundo y del tercer escalón. Todo con un objetivo muy claro: poder centrarse en la gestión hasta el último minuto tanto en los ayuntamientos como en el Ejecutivo autonómico.

Y, al final, el guion se cumplió con una lista que encabeza la consellera de Innovación y Universidades, Josefina Bueno, en la que entran hasta cuatro independientes, y en la que por momentos llegó a haber hasta cinco. Una candidatura que refleja eso que ya dijo el jueves Puig de que había que «buscar nuevas referencias» para llegar a una mayoría social en la Comunidad Valenciana, pero que entre buena parte de los socialistas alicantinos se interpretó como un bofetón en toda regla al partido y, en particular, a la dirección provincial que lidera Alejandro Soler. Sólo el sector afín al exsenador Ángel Franco se acabó frotando las manos una vez ratificada la candidatura, y más después del pequeño baile de nombres en una jornada en la que se debía celebrar la comisión de listas -trasladada in extremis al sábado-, la ejecutiva y el comité nacional.

El sábado amaneció con una lista, la de la provincia de Alicante, que lidera Josefina Bueno, en la que inicialmente se incorporaban cinco independientes y en la que sólo repiten en la parte alta Laura Soler, número dos, y el alcalde de Xàbia y síndic adjunto en las Cortes, José Chulvi, ocho. A la secretaria general de UGT en l’Alacantí y La Marina, Yaissel Sánchez, se sumaban el viernes por la noche el director de Inteligencia Turística de Turisme Comunitat Valenciana, Mario Villar, que es el cinco; y la coordinadora académica de la Sede Universitaria de la Universidad de Alicante en Elda, Rosario Navalón, la seis. A ellos, se incorporó a primera del sábado en la cuarta posición el ingeniero agrónomo y profesor de la UMH en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela David Bernardo López, dándole así un lugar destacado a un experto en Ingeniería Agrónoma del campus oriolano en una campaña en la que el trasvase Tajo-Segura estará el foco.

No fue el único. También el escritor Luis Leante, Premio Alfaguara de Novela en 2007 y que acaba de lograr por tercera vez el Premio Edebé de Literatura Juvenil con Territorio desconocido, una novela sobre el acoso escolar, iba en la posición siete. Sin embargo, al final, se acabó cayendo de la lista, lo que implicó que el resto de nombres se acabaran desplazando.

En cualquier caso, daba igual. Ese movimiento no fue capaz de contener el malestar en buena parte de las filas socialistas alicantinas y, en particular, entre los más cercanos a Alejandro Soler. Todos vieron el reparto como un castigo al sector crítico, sobre todo cuando se miraban en el espejo de las otras dos provincias.

Ya no sólo por el veto a la mano derecha del secretario provincial, Francis Rubio, lo que llevó a trasladar la ejecutiva en la agrupación ilicitana al tiempo de descuento, el miércoles por la noche, tratando de alcanzar un acuerdo in extremis imposible, que obligó a un cambio de nombres. Entró en su lugar como propuesta el edil de Elche Ramón Abad, que, inicialmente estaba en el puesto diez, el corte de lo que los socialistas consideraban puestos de salida -en las últimas elecciones se lograron diez diputados por la provincia-, y que, con la salida de Leante, acabó en el nueve. También porque para buscar un nombre de personas cercanas a Soler hay que bajar hasta el puesto siete -el ocho si hubiera entrado el escritor-, que es donde se sitúa la concejala de l’Alfàs del Pi Maite García, tras quedarse fuera el alcalde de su municipio, Vicente Arques.

Sólo dos puestos entre los diez primeros nombres, tres si se llega hasta el once y se cuenta a la edil de Ibi Nuria Pina. Con un matiz no poco importante: se mantienen los exsecretarios provinciales tras el proceso de primarias de hace año y medio. Ya no sólo José Chulvi en Alicante, también Mercedes Caballero en Valencia, peso pesado del abalismo. Un cabreo que, según algunos círculos, quedó patente cuando Soler no pidió la palabra en calidad de secretario provincial en el marco del comité nacional.

Con el sector de la secretaria autonómica de Cooperación y Calidad Democrática, Toñi Serna, y el alcalde de Alcoy y portavoz en la Diputación, Toni Francés, retirados a los cuarteles de invierno o atrincherados en sus municipios, tras las primarias de 2021 que ganó Soler, el único grupo que se dio por vencedor una vez ratificada la propuesta de listas fue el de los franquistas. Hasta el extremo de que sacaron pecho de que la ciudad de Alicante haya logrado colar cinco nombres entre los doce primeros puestos. Todo cuando en realidad, sólo han entrado, y casi de rondón, tras la retirada del nombre de Luis Leante, Marisa Navarro Forcada, una de las primeras agentes mujeres que tuvo la Policía Local en Alicante, hoy jubilada, y vinculada con UGT, en el diez, porque inicialmente iba en el once; y José Díaz, del sector de Eva Montesinos, pero ya en el doce. Aún así, veían como un triunfo que las tres primeras posiciones, las que ocupan Josefina Bueno, Laura Soler y Yaissel Sánchez, sean para mujeres de la ciudad de Alicante. Una cuestión ésta, la del reparto territorial, que también dejó contentos sólo a los franquistas. Sea como fuere, los más ven en esta jugada como una «cesión» para hacer menos indigesto el trago con el que comenzaron la semana Ángel Franco y su entorno, con una lista municipal, la de Ana Barceló, en la que no se les dio juego y que fue presentada en sociedad antes de pasar por la ejecutiva socialista.

El jefe del Consell, por Valencia y pleno de consellers

El secretario general de los socialistas valencianos y jefe del Consell, Ximo Puig, encabezará la lista por la provincia de Valencia, al contrario de lo que hizo en 2015 y 2019, cuando fue por Castellón. La consellera de Política Territorial, Rebeca Torró, será la número dos, y, a partir de ahí, estarán el de Hacienda, Arcadi España; la de Justicia, Gabriela Bravo; y el de Sanidad, Miguel Mínguez. Mientras, en Castellón, liderará la lista el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafa Simó, y la número dos será María José Salvador, vicepresidenta de la Mesa de las Cortes.

La candidatura del PSPV a las Cortes Valencianas de la provincia de Alicante

1. Josefina Bueno Alonso 2. Laura Soler Azorín 3. Yaissel Sánchez Orta 4. David Bernardo López Lluch 5. Mario Villar García 6. Rosario Navalón García 7. Maite García Madrid 8. José Chulvi Español 9. Ramón Abad Soler 10. Marisa Navarro Forcada 11. Nuria Pina Huertas 12. José Díaz 13. Ana Belén Juárez Pastor 14. José Luis Galiana Davó 15. María José Adsuar Nicolás 16. Rubén Ferrándiz Marcos 17. Carolina Devesa Ferrer 18. José Vicente Ferriz Soriano 19. Lara López Pérez 20. Javier Scotto di Tella Manresa 21. Mihaela Bobocescu 22. Gerard Ortiz 23. Olga Abad Sota 24. Óscar Mengual Gomis 25. Carmen Sánchez Mazón 26. Javier Pedro Pelegrín 27. Montserrat Pineda Martínez 28. Ignacio González López 29. Nieves Morote Navarro 30. Gabriel Fernández Fernández 31. Mari Carmen Yuste Rodríguez 32. Sergio Ramírez Ruiz 33. Ana María Poveda Milán 34. Esther González Fernández 35. Jaime Pascual Pascual SUPLENTES 1. Santiago Escudero 2. María Salud Pastor 3. José Antonio Nieves 4. Maria Àngels Gualde 5. Ricardo Sendra