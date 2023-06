El futuro presidente de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, ha afirmado este miércoles sobre el Consell de coalición con Vox que para el PP las Consellerias de Educación y de Sanidad son "claves", y ha indicado que tiene pensada una persona para ocupar la cartera encargada de "acabar con el procés a la valenciana" en los colegios. En declaraciones a la Cadena Cope, Mazón ha insistido en que aún no han empezado a hablar del reparto de carteras entre PP y Vox y ha pedido ser "respetuoso con los tiempos", aunque ha dado algunas pistas del futuro Consell al señalar que para su formación "Educación es clave, Sanidad es clave" y que tiene pensada una persona para Educación. El presidente del PPCV ha remarcado el compromiso "irrenunciable" de que haya "libertad educativa".

Calendario electoral

Mazón ha asegurado que espera "tener un gobierno que no esté sometido al calendario electoral", ya que ha aseverado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere "infectarlo todo con su campaña". Asimismo, ha señalado que el presidente nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, le dio la enhorabuena por el pacto con Vox. Ha asegurado que tiene "ganas de ponerse en marcha" y de "acabar con un modelo quebrado en educación", ya que, según ha señalado, "no hay libertad en la educación pública". De hecho, en otra entrevista en Antena 3, ha apuntado que la investidura, "podría ser antes" de la última semana de campaña, aunque no ha concretado cuándo, y ha apuntado que esperan un informe de los servicios jurídicos de las Cortes.

Una de las primeras medidas en materia educativa será eliminar la Oficina de Derechos Lingüísticos, a la que Mazón se ha referido como "Oficina de Policía Lingüística". Esta oficina la creó el Botànic en 2017 para "velar" por el cumplimiento y la aplicación de la normativa legal sobre el uso de las lenguas oficiales en la Comunidad Valenciana y canalizar las quejas, sugerencias y consultas de la ciudadanía "por discriminación lingüística". Mazón ha señalado que una de las primeras cosas que hay que hacer "con urgencia" es acabar con esa oficina, acabar "con todo un ejército de asesores lingüísticos nombrados a dedo", restituir la figura de los inspectores educativos y "sacar la ideología de las aulas". El PP, que ha dejado entrever que dirigirá la Conselleria de Educación, ha defendido que garantizará la libertad de elección de centro.

Puerta cerrada

Por otra parte, el PP y Vox han iniciado sus negociaciones a puerta cerrada para formar el gobierno de Mazón. El escenario elegido han sido los despachos de los grupos parlamentarios de las Cortes, y la principal ausencia, la del candidato de Vox, Carlos Flores Juberías. Esta es una de las novedades que ha trascendido del diálogo a puerta cerrada entre ambas formaciones, donde sí han estado otros de los artífices del pacto de este martes: el portavoz de campaña del PP, Miguel Barrachina, y el torero y miembro de la lista de Vox al Ayuntamiento de València, Vicente Barrera. Junto a ellos, completaban la negociación el diputado David García, y el coordinador del grupo parlamentario de Vox Juan Pablo Cruz, y por parte del Grupo Popular, la diputada Laura Chuliá, y la diputada y alcaldesa de Almoradí, María Gómez.