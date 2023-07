El Botànic celebrará el próximo miércoles 12 de julio un último pleno del Consell ante la previsible sesión de investidura de Carlos Mazón al día siguiente. Así lo ha apuntado la portavoz y vicepresidenta primera del Ejecutivo, Aitana Mas, en la rueda de prensa que se celebra los viernes tras la reunión del gobierno valenciano. Más ha adelantado que las direcciones generales están elaborando informes para facilitar el traspaso de poderes y evitar que se repita la "espantada" con las que ellos se encontraron en 2015.

Mas no ha querido entrar en la polémica con la ya ex consellera de Justicia, Gabriela Bravo, a quien le ha agradecido los servicios prestados. La portavoz ha aclarado que en el pleno no se ha dado cuenta del cese, publicado en el Diario Oficial de la Generalitat esta mañana, pues es una competencia del presidente. Posteriormente, ha afirmado que "cualquier persona que se haya dejado la piel, hay que agradecerle los servicios, pero di mi opinión personal" sobre la circunstancia que se daba. La vicepresidenta ha evitado entrar en detalles, como que salió a la rueda de prensa, sin conocer el informe de la Abogacía que ya existía y que dejaba claro que el puesto de Bravo en la Mesa y en el Consell eran "incompatibles de facto".

Respecto al próximo y último pleno del actual gobierno, la titular autonómica ha confirmado que se llevarán cuestiones administrativas, como se ha hecho en sesiones anteriores estando en funciones.

Asuntos tratados

En esta penúltima sesión, el Botànic ha seguido demostrando desde el punto de vista administrativo, su confrontación con Vox y esta mañana ha aprobado la contratación de servicio de gestión integral de atención a las mujeres víctimas de la violencia machista por 62,7 millones de euros. Se trata de un contrato de tres años, prorrogables otros dos, con los que, en palabras de Mas, se mantiene una "herramienta que es importante que conozca la gente".

Por otra parte, el pleno ha dado luz verde a la oferta de ocupación pública docente de 2023 con 1.695 plazas de oposiciones de Infantil y Primaria para 2024. También incluye 154 plazas de promoción interna para acceder a otro cuerpo docente superior.