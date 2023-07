Tras su triunfo en las elecciones autonómicas celebradas el pasado 28 de mayo, el líder autonómico del Partido Popular, el alicantino Carlos Mazón, fue investido este jueves, 46 días después, como presidente de la Generalitat Valenciana tras recibir en el pleno celebrado en las Cortes 53 votos, los 40 de su formación y los 13 de Vox. En su discurso, el dirigente popular apostó en todo momento por el consenso, mostrándose abierto al «diálogo permanente» ante la nueva etapa que ahora da comienzo en la Comunidad Valenciana, en la que el PP retoma el control del Gobierno autonómico, en esta ocasión, con la ultraderecha como compañera de viaje.

Mazón se convirtió este jueves en el quinto presidente de la Comunidad Valenciana del PP, tras Eduardo Zaplana, José Luis Olivas, Francisco Camps y Alberto Fabra, y arranca un cambio de ciclo tras dos legislaturas de Consell del Botànic, formado por el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem. El 28M rompió la igualdad entre los bloques en favor de la derecha, que gobernará con 53 diputados, siete más que los que suma la izquierda.

En el pleno de su investidura, Mazón avanzó algunas de las primeras medidas que llevará a cabo su Consell, entre las que destacan la rebaja de impuestos y que Igualdad mantendrá el rango de Vicepresidencia, en un área que estará en manos del PP. El nuevo presidente manifestó que incidirá en la lucha contra una de las «principales lacras de la sociedad», la violencia de género, en unas palabras con las que marcó distancia con su socio, Vox.

La sesión de investidura duró cinco horas y media y el ya presidente de la Generalitat inició el pleno pidiendo a la Cámara guardar un minuto de silencio por las víctimas del terrorismo, en el vigésimo sexto aniversario del asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. En cuanto a las prioridades que destacó sobre su acción de gobierno, enumeró a la sanidad, la educación y la reforma fiscal. También se comprometió a desarrollar una Ley de Señas de Identidad y a exigir la reforma del sistema de financiación autonómica.

«Repudiaremos cualquier tipo de violencia que se produzca en cualquier ámbito laboral, machista, intrafamiliar, de género o de identidad sexual, racial y en cualquiera de sus formas», manifestó Mazón al anunciar que mantendrá una de las vicepresidencias con competencias de Igualdad, un área que «coordinará todas las políticas transversales del Consell» en esta materia. «Lamentablemente, hemos de convivir con una realidad que, a día de hoy, afecta a muchas mujeres y que nos convierte, como cualquier otra forma de violencia, en peor sociedad», recalcó.

En la misma línea, Mazón instó a «trabajar juntos para eliminar las desigualdades sociales de cualquier tipo» y pidió que se garanticen «unos servicios sociales fuertes y justos» que «realmente sean efectivos y que garanticen que, como sociedad, estemos a la altura del tiempo que nos toca vivir». En este sentido, el dirigente popular indicó que el área de Servicios Sociales debe dejar de ser «la hermana pequeña del Consell en particular y de las distintas administraciones en general».

Discrepancias

A lo largo de sus diferentes intervenciones, Mazón tuvo palabras tanto para la oposición, formada ahora por el PSPV y Compromís, como para su socio. A Vox le agradeció su apoyo para «poner en marcha el gobierno del cambio», un pacto para el que defendió que «todos» deben «hacer esfuerzos» y estar dispuestos a abordar sus «discrepancias». El dirigente alicantino trasladó a sus socios su «confianza, seriedad y compromiso» y les dijo: «Cuando tengamos que discrepar, discrepemos juntos, pero siendo un gobierno y no un mal espectáculo».

En cuanto a su antecesor en el cargo, el socialista Ximo Puig, le reclamó que «no tenga miedo y no infunda miedo» sobre el próximo Gobierno autonómico y que «no augure un advenimiento letal» porque, según advirtió, «se han dado pasos atrás» en la legislatura finalizada. «Usted ha hablado de corrupción, de asuntos de hace 10 o 12 años. Yo no quiero hablar de irregularidades demasiado cercanas a su Gobierno estos años», apostilló Mazón. «No he venido a decir que lo ha hecho todo mal. Reconozco que ha atravesado una pandemia y que tuvo aciertos y errores, siempre convencido de que con la mejor de las voluntades», continuó el líder popular en la línea de consenso que siguió en la mayor parte de su discurso durante el pleno.

A partir de ahí, Mazón prometió que afronta la investidura desde «la mayor responsabilidad, con la mano tendida y la confianza en remar al unísono un mar valenciano que el ilustre pintor Joaquín Sorolla pintó como nadie». La referencia al espíritu «genuino, creativo y particular» del pintor valenciano no fue la única de la mañana, ya que en las Cortes también se nombraron, entre otros, a Machado, al tenista Carlos Alcaraz, a Ramiro de Maeztu, al doctor alicantino Francisco Javier Balmis, a Valle-Inclán, a Berlanga o a los artistas Andreu Alfaro y Carmen Calvo.

El pleno finalizó con la votación que convirtió a Mazón en el nuevo jefe del Consell, justo un mes después de que se sellara el pacto de gobierno con Vox. Tras ocho años en la oposición, el PP tendrá que buscar ahora el equilibrio ante las exigencias que plantea la formación de ultraderecha, con episodios como el del pasado lunes, en el que la presidenta de las Cortes, Llanos Massó, y el resto de representantes del partido ultra, se apartaron de la pancarta con la que se condenaba el último asesinato cometido en la Comunidad Valenciana por violencia machista.

Al margen de que Massó sea la presidenta del Parlamento autonómico, el pacto con Vox incluye que el extorero Vicente Barrera será el vicepresidente primero y conseller de Cultura y que la formación de Santiago Abascal dirigirá otras dos áreas más, las de Agricultura y Justicia, Interior y Gobernación. Ahora falta por conocer los nombres de los populares que acompañarán a Mazón en el Consell, en un Gobierno del PP y Vox que, en principio, estará formado por el presidente, por dos vicepresidentes y por siete consellers más.