¿Qué extrajo tras el debate entre Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Yolanda Díaz?

El debate marcó la tendencia de remontada del PSOE y Sumar. Sus candidatos estuvieron sólidos y demostraron conocimiento del país y proyecto y propuestas para el futuro. Vox se representó a sí mismo y a Feijóo, el dúo de la derecha. No tienen nada que proponer ni nada concreto que decir. No saben ni que Bildu no aprobó la reforma laboral. Es impresionante que un candidato no sepa lo que critica. La derecha extrema es aversión hacia el feminismo y el apoyo a la igualdad y las mujeres y radicalismo hacia lo que sea diverso en el país.

Desde el PP se dice que el presidente Sánchez se ha ensañado con la provincia y la ha maltratado, ¿usted lo ve así?

No es cierto en absoluto. Hay un dato objetivo. En los últimos Presupuestos se invirtió más que en el último del PP. En esta legislatura ha llegado el AVE a Elche y Orihuela, esta semana se ha licitado un proyecto de 94 millones para mejorar la A-7, se ha impulsado el Corredor Mediterráneo, se están desarrollando proyectos europeos por valor de 421 millones, se ha impulsado el tren entre Alcoy y Xàtiva, se han invertido 600 millones en la búsqueda de fuentes alternativas de agua...

Usted ha sido diputado en el Congreso estos años, ¿no cree que podría haber hecho más?

Los diputados tenemos un doble trabajo, sectorial y territorial. Como parte de este segundo trabajo, me he reunido permanentemente con los alcaldes de la provincia para traer inversiones que me han pedido. He hecho de enlace y conexión para la provincia. Esta labor ayuda a que haya más servicios en Alicante e inversiones como la que se ha hecho con el agua. Por tanto, estoy satisfecho con la labor realizada.

¿Qué piensa cuando se dice que hay que derogar el sanchismo y otros eslóganes similares?

Es una reducción al absurdo de quien no tiene nada que aportar. Cuando se dice que se quiere derogar el sanchismo, ¿qué se dice? Nadie sabe responder esa pregunta. ¿Quieren volver a bajar las pensiones o volver a colocar el salario mínimo en 700 euros? Todo esto ha sido aprobado con el voto en contra del PP. La gestión ha sido objetivamente buena. Ahora el problema es que el presidente no les gusta. Esto ya lo hemos vivido con Zapatero y Felipe González. Estamos en la primera campaña en la que el empleo, la economía, los precios y las pensiones no importan para el PP.

La gestión de cuestiones como la pandemia o las consecuencias de la guerra en Ucrania, ¿hubiera sido diferente gobernando la derecha?

El PP ataca las crisis con recortes de los servicios públicos y apretándole el cinturón a la gente. En esta ocasión, el Gobierno ha sido determinante para resolver la crisis inyectando recursos económicos y financiando a las empresas. Se apostó por la ciencia para investigar vacunas y evitar que hubiera especulación. Sí que vimos casos de aprovechamiento personal en la compraventa de mascarillas y material sanitario en gobiernos autonómicos, como el de Madrid. El PP ha puesto palos en las ruedas y ha criticando de forma hostil cualquier acción del Gobierno, sin tener visión de Estado. Piensan que, cuanto peor le va a los españoles, mejor le va a ellos.

«Feijóo ha llegado a la campaña sin explicar el sobresueldo que cobra ni sabe nada de su relación con un narcotraficante»

¿Cómo valora los datos compartidos por Feijóo sobre las pensiones y su revalorización?

Feijóo tiene alergia a la verdad, está acostumbrado a emitir información falsa sin contraste. Ha mentido y no ha sido capaz de rectificar. Una periodista le ha dicho negro sobre blanco que miente. Me gustaría saber qué ocurriría si eso lo hubiera hecho Sánchez. Feijóo ha llegado a la campaña sin explicar qué sobresueldo cobra en el PP. También dice que no sabe nada de su relación con un narcotraficante extraordinariamente conocido.

¿Cuál es su propuesta para las reivindicaciones históricas de la provincia de Alicante?

En infraestructuras hay propuestas importantes que tienen que culminarse la próxima legislatura, como la conexión por ferrocarril con el aeropuerto, la puesta en marcha del Corredor Mediterráneo y la mejora de las principales líneas de carretera de la provincia. En cuanto al agua, estamos convencidos de que el trasvase Tajo-Segura va a permanecer. Pedimos el máximo aporte posible. Además de esas exigencias, creemos que es fundamental que haya fuentes alternativas de agua. De ahí el plan inversor de 600 millones.

«Los problemas de agua para regar se pueden extender hacia el suministro, por lo que hay que invertir en fuentes alternativas»

La lucha contra el cambio climático es otra prioridad...

Es increíble que Vox y el PP sean negacionistas del cambio climático. Lo digo así porque en este tema, como en tantos otros, el PP asume los postulados de Vox, que habla de religión climática. También sabemos que un primo le dijo a Rajoy que esto no es tan importante. La realidad es que mueren personas a diario en este país por la mala calidad del aire y que el calor que estamos pasando estos días también mata. Los problemas de agua para el regadío se pueden extender al suministro, por lo que es fundamental invertir en la búsqueda de fuentes alternativas.

¿Qué han supuesto los pactos alcanzados entre el PP y Vox?

Hay una alarma democrática. Podemos retroceder cincuenta años atrás y volver a los tiempos de la dictadura. Se están censurando manifestaciones culturales. Hemos visto que en los municipios en los que gobiernan el PP y Vox se arrinconan las banderas arcoíris. Se está generando un sentimiento de hostilidad para que dos hombres no puedan besarse o dos mujeres no vayan de la mano. Quienes hoy acceden a instituciones públicas estaban con pancartas en las puertas de las clínicas culpabilizando a mujeres por la interrupción voluntaria del embarazo.

Con estos puntos de partida, ¿qué lectura hace del 23J?

Nos jugamos avanzar o retroceder. Avanzar en derechos, libertades y prosperidad económica para la mayoría de los ciudadanos o sufrir un retroceso y que la prosperidad económica sea para los del Ibex 35 y las grandes fortunas.