¿Qué hay en juego en las elecciones generales del día 23?

Nos jugamos qué modelo de España queremos. No todas las opciones políticas defienden el mismo modelo de país y de Europa. Lo que ha demostrado el PSOE en el Gobierno es que es garantía de protección ante la adversidad. Hemos sido modélicos en la respuesta a la pandemia, siendo uno de los países que más recursos ha destinado a la recuperación. Este año estamos superando todas las previsiones económicas. Se han atendido las necesidades de la gente y todas las familias han sido ayudadas.

¿A qué se refiere cuando dice que no todas las opciones políticas defienden lo mismo?

El PP está obsesionado con alcanzar el poder. Ha votado en contra de todos los avances, sin tener en cuenta que hemos tenido una pandemia y una guerra en Ucrania. Y ahora pactan para negar los derechos a las mujeres y al colectivo LGTBI. Eliminan los minutos de silencio y llaman violencia intrafamiliar a la violencia de género. Niegan que existe un machismo en la sociedad que sigue provocando asesinatos machistas que hay que condenar. Espero que la gente se dé cuenta a la hora de votar el día 23.

Esta semana en las Cortes, Vox, con la presidenta incluida, se ha apartado en la protesta de otro crimen machista...

Los pactos con opciones políticas que niegan la violencia de género están haciendo mucho daño en las instituciones. Estamos retrocediendo en luchas en las que se había avanzado. Por eso es tan importante que el 23J se ponga freno a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Es inasumible para cualquier democracia que una persona que representa a una institución se niegue a condenar un asesinato machista.

¿Cuál es su pensamiento cuando escucha que es necesario derogar el sanchismo?

El sanchismo es aumentar el salario mínimo, proteger a la gente ante la adversidad, el ingreso mínimo vital, la bajada de impuestos a la gente que menos tiene, el gravamen a las energéticas y los bancos, la reforma laboral... Todo esto es lo que quieren derogar. La derecha lo único que hace es insultar, descalificar y enfrentar a la gente. Sánchez ha empleado todo su tiempo en conseguir mejoras para la población.

¿En qué dirección tiene que avanzar el progreso social?

Hay que desarrollar y ejecutar todas las líneas básicas que se han establecido. El PSOE ha demostrado que tiene un proyecto de país con presente y encaminado hacia un mejor futuro. Los ejes fundamentales son la lucha contra la desigualdad, la cohesión social y territorial, la lucha contra el cambio climático y la digitalización. España es uno de los países mejor conectados de todo el mundo. A partir del 23 hay que seguir caminando sobre estos ejes, desarrollando un proyecto de país que ya hemos plasmado.

Los pactos resultarán claves después del 23J, ¿cuál es la postura socialista en este sentido?

Lo importante no es con quién pactas, sino para qué lo haces. La derecha pacta simplemente para quitarnos a nosotros, poniendo en juego los derechos adquiridos. Nosotros hemos pactado estos años para conseguir mejor empleo, atender a la gente ante la adversidad, proteger a las familias... El PSOE ha demostrado cuál es su proyecto con la reforma laboral, el salario mínimo, los derechos de paternidad o el avance en la implantación de las renovables.

Una de las cuestiones que más preocupa en la provincia de Alicante es la del agua...

Se ha trasvasado más agua con el PSOE que con el PP. En 2017, por ejemplo, durante muchos meses no se trasvasó nada. Se cerró el grifo y aquí no pasó absolutamente nada. Estamos muy condicionados por la sequía, es un reto que tenemos que afrontar y trabajar. El PP no hace política de agua, la utiliza como herramienta para pegar al contrario. El Gobierno ha trabajado muy bien en materia hídrica, con las infraestructuras necesarias que garantizan la alternativa al trasvase.

Otra de las cuestiones candentes es la de las infraestructuras, ¿qué plantean sobre ello?

Las inversiones que hay aprobadas para la provincia cuentan con un presupuesto mucho mayor que con Rajoy. Hemos avanzado tras la situación heredada. En las infraestructuras hay cuestiones importantes que destacar, como la liberalización de la AP-7, cuya concesión había prorrogado el PP, o las obras del Corredor Mediterráneo, con el 100% de los informes completados y la posibilidad de que a finales de este año esté ejecutado el 50%.

¿Cómo explica que la provincia sea la última en inversión?

Los Presupuestos del Estado plantean una fotografía de lo que se puede ejecutar en un año, por lo que depende del punto de partida. La provincia cuenta ya con determinadas infraestructuras que no tienen otras. Los diputados socialistas hemos estado al frente de las reivindicaciones de la provincia. Lo importante es la planificación, que aparezca aunque sea un euro en los Presupuestos. También hay que tener en cuenta que mucha de la inversión del Corredor Mediterráneo que beneficia a Alicante se refleja en la provincia de Valencia.

Con todo esto, ¿cuál es su pronóstico de cara a las urnas?

Hasta el día 21 vamos a trabajar para transmitir a la ciudadanía lo que hemos hecho a lo largo de estos años, en tiempos tan difíciles, y qué queremos hacer de cara al futuro. Está en sus manos decidir si quiere avanzar o retroceder. Nuestro proyecto político es trasparente. Otras opciones no se sabe qué defienden, más allá de los ataques. Espero, anhelo y deseo ganar las elecciones.